В банковском секторе зачищают последнее

В уходящем году Банк России отозвал шесть лицензий у коммерческих банков. Несмотря на то что этот результат выше, чем в 2022–2023 годах, в предшествующие периоды количество отзывов лицензий составляло десятки в год. Крупнейшим страховым случаем 2024 года был отзыв лицензии у Киви-банка, по которому Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило уже 4,5 млрд руб. В следующем году эксперты оценивают, что лицензий могут лишиться один-два банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам 2024 года ЦБ отозвал лицензии у шести кредитных организаций. Последним стал банк «Гарант-Инвест», лишившийся лицензии 26 декабря. Результат уходящего года выше, чем в предыдущие два года: в 2022 году ЦБ отозвал лицензии у четырех банков, в 2023-м — ни одного. Как отмечает руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадий Шинин, «фундаментально отзыв лицензии — это крайняя мера» и фактически «работу по расчистке банковской системы ЦБ завершил». Всего с 2013 года (когда ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина) регулятор отозвал лицензии у 450 кредитных организаций. Рекордным стал 2016 год, когда лицензий лишились 97 банков.

По данным АСВ, по первым пяти страховым случаям 2024 года уже проведены расчеты на 94–98%. В общей сложности выплаты получило более 20 тыс. вкладчиков на общую сумму 9,25 млрд руб. Крупнейшим страховым случаем был отзыв лицензии у Киви-банка — 11,9 тыс. вкладчиков получили 4,5 млрд руб. (97% от страховой ответственности АСВ по банку). Реестр вкладчиков банка «Гарант-Инвест» пока формируется — по предварительной оценке АСВ, страховое возмещение на общую сумму 4,4 млрд руб. смогут получить 4,3 тыс. вкладчиков, среди которых 300 юрлиц. Планируется начать выплаты не позднее 9 января 2025 года.

Помимо этого, по данным АСВ, кредиторам банков, у которых была отозвана лицензия в текущем году, выплачено уже 41,1 млрд руб. Наибольшую сумму получили кредиторы Киви-банка (35,7 млрд руб.).

В отношении 2025 года эксперты считают, что количество отзывов если и будет, то небольшое.

Как отмечает Геннадий Шинин, в настоящее время «качество надзора за банками достаточно высокое» и в текущих условиях «возможны только единичные отзывы». По оценке гендиректора аналитического центра «Бизнесдром» Павла Самиева, регулятор может отозвать одну-две лицензии. По его словам, «банки, которые имели очень большую дыру на балансе или занимались жесткими противоправными действиями и это требовало регулятивных надзорных мер, с рынка все уже удалены». Он отмечает, что у ряда банков «есть давление на финансовый результат, есть определенные проблемы с качеством портфеля, которые могут вылиться в убытки, необходимость существенного дорезервирования», однако это не тот случай, «когда банк становится несовместимым с действующей лицензией и продолжением работы».

Ольга Базутова