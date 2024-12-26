ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-инвест»

Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гарант-инвест». Он занимает 168-е место по размеру активов. Как отмечает регулятор, банк постоянно нарушал законы и нормативные акты. Из-за этого в течение последних 12 месяцев к «Гарант-инвесту» неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации ЦБ, во время внеплановой проверки 25 декабря была выявлена значительная недостача наличных денег в хранилище ценностей «Гарант-инвеста». Формирование резервов для покрытия возможных потерь по фактически отсутствующим активам привело бы к полной утрате капитала банка, пояснил регулятор. С учетом этого деятельность банка создавала реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Регулятор направит информацию о возможных противоправных действиях банка в правоохранительные органы. ЦБ также аннулировал лицензию на профессиональную деятельность «Гарант-инвеста» на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация под управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Банк был основан в 1993 году. Он является частью одноименной финансово-промышленной группы и участником системы страхования вкладов. Согласно информации на сайте «Гарант-инвеста», приоритетные направления работы банка — персональное обслуживание частных и корпоративных клиентов и Private Banking.