АСВ сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам «Гарант-Инвеста»

Объем страховых выплат вкладчикам банка «Гарант-Инвест», у которого Центробанк отозвал лицензию, оценивается в 3,6 млрд руб., сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «Гарант-Инвест» — участник системы обязательного страхования вкладов. АСВ планирует начать выплаты вкладчикам не позднее 9 января 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе до той же даты.

ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Гарант-инвеста» сегодня, 26 декабря. Банк занимает 168-е место по размеру активов. По данным регулятора, кредитная организация нарушала законы и нормативные акты, из-за этого в банке вводили ограничения на привлечение средств вкладчиков. В банк назначена временная администрация под управлением госкорпорации АСВ.

«Гарант-инвест» был основан в 1993 году. Он объединяет более 20 предприятий, осуществляющих деятельность в том числе в инвестиционной и банковской сферах.