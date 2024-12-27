«Еврологистик» потребовал 558,8 млн рублей с белгородского регоператора ТКО

В арбитражный суд Белгородской области поступил иск к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) от его бывшего подрядчика по вывозу мусора из региона ООО «Еврологистик». Согласно картотеке арбитражных дел, сумма требований составляет 558,8 млрд руб.

Владелец «Еврологистика» Алексей Грищенко пояснил «Ъ-Черноземье», что на самом деле сумма требований превышает 558 млн руб. По его словам, цена контракта на вывоз мусора была рассчитана, исходя из территориальной схемы по обращению с ТКО. «Фактически исполнение по году не соответствует тем объемам, которые заявлены в терсхеме, то есть не дополучена огромная сумма. На сегодня в схеме устранены неточности, соответственно, фактическая сумма увеличивается. В период нашей работы мы не дополучили средства именно из-за неправильной терсхемы»,— рассказал господин Грищенко.

«Еврологистик» получил контракты на вывоз мусора со всей территории региона на 4,5 года за 12,2 млрд руб. в конце 2022 года. Остальные участники рынка, которые не смогли участвовать в торгах, пожаловались в Федеральную антимонопольную службу, которая признала регоператора нарушителем конкуренции, что, впрочем, никак не изменило ситуацию. ЦЭБ безуспешно обжаловал решение ФАС в трех инстанциях.

Спустя почти два года, в ноябре 2024 года, контракты были расторгнуты из-за неисполнения обязательств со стороны подрядчика. В самом «Еврологистике» заявляли, что власти неверно рассчитали объем вывозимых ТКО — по факту он оказался на 28% меньше, — что сломало финансовую модель бизнеса. Также компания обращала внимание на низкий тариф и сложную оперативную обстановку.

До объявления новых торгов мусор в регионе вывозят структура ранее потерявшего свою долю на рынке «Экотранса», ООО «Спецэкотранс» и шебекинское муниципальное автономное учреждение «Коммунальная служба сервиса». Новые аукционы ЦЭБ еще не объявлял.

В конце ноября власти заявляли, что ситуация с вывозом мусора стабилизируется. «Необходимо усилить контроль за бизнесом, который, сокращая расходы на вывоз мусора, создает свалки во дворах»,— заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье». «Еврологистику не хватило мусора».

Анастасия Колпачева, Александр Прытков