Кассация поддержала позицию ФАС о нарушениях на белгородском мусорном рынке

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения первых двух инстанций о признании регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Белгородской области ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) нарушителем закона о защите конкуренции. Это следует из судебной документации.

Нарушителем регоператора признала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в которого пожаловались его бывшие подрядчики по транспортировке мусора «Экотранс» и «Бел-Вэйст». Ведомство пришло к выводу, что ЦЭБ предлагал компаниям заведомо невыгодные условия, из-за которых они не смогли заявиться на новые торги по вывозу ТКО и из-за этого потеряли свои доли рынка.

При этом ФАС не выдала предписание о прекращении нарушения, так как регоператор уже выбрал подрядчика до вынесения решения по делу. При этом ЦЭБ оспорил решение ведомства, требуя в судах признать его решение незаконным.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «В отходах нашли ограничения».

Александр Прытков

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