В отходах нашли ограничения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала белгородского регионального оператора по обращению с отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) нарушителем закона о защите конкуренции. Ведомство согласилось с жалобами участников рынка. По мнению ФАС, занимающий доминирующее положение ЦЭБ предлагал компаниям заведомо невыгодные условия, из-за которых с рынка были исключены два крупных перевозчика мусора — «Экотранс» и «Бел-Вэйст». Ведомство не выдало предписание о прекращении нарушения, а ЦЭБ требует через суд признать решение ФАС незаконным. Эксперты не видят ограничения конкуренции и отмечают, что суд в аналогичном споре уже встал на сторону регоператора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успехи в спорах с участием ФАС не облегчили доступ к рынку ТКО крупного белгородского перевозчика

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Успехи в спорах с участием ФАС не облегчили доступ к рынку ТКО крупного белгородского перевозчика

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск регионального оператора Белгородской области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ЦЭБ о признании незаконным решения ФАС. Ранее ведомство по итогам жалоб других участников рынка посчитало, что занимающая доминирующее положение компания создала препятствия в доступе на рынок. Но серьезными санкциями нарушение ЦЭБ п. 9 ст. 1 ч. 10 закона «О защите конкуренции» не обернулось. ФАС постановила не выдавать обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения и «рассмотреть вопрос о применении мер реагирования» в соответствии с административным кодексом.

Поводом для разбирательства стали жалобы на действия ЦЭБ от местных оператора мусоросортировочного комплекса ООО «Флагман» и транспортировщика отходов ООО «Бел-Вэйст», а также жалоба еще одного перевозчика мусора ООО «Транспортная компания “Экотранс”» на документацию по двум закупкам на вывоз ТКО из Белгорода и Белгородского района с общей начальной ценой контрактов 3,4 млрд руб.

Один из эпизодов разбирательства касается февраля 2022 года, когда регоператор расторг с «Экотрансом» договор на транспортировку отходов из Белгородского и Корочанского районов, а также Яковлевского городского округа. После этого ЦЭБ решил самостоятельно вывозить мусор. Регоператор со ссылкой на правила проведения торгов, по результатам которых формируются цены на транспортирование ТКО, указал, что аукционы надо проводить, если объем работ затрагивает не менее 50% отходов в год. В то же время в трех муниципалитетах формируется 13,75% мусора (82,4 тыс. т). Региональное министерство ЖКХ отказало в согласовании условий аукционов, но в ведомство ЦЭБ обратился только в ноябре. Комиссия ФАС посчитала, что регоператор «не просто ограничил, а исключил доступ на рынок» всем заинтересованным в вывозе ТКО компаниям.

Другой эпизод касается жалоб участников на сложности с заявками на торги на вывоз ТКО в 2023–2028 годах, которые были организованы в конце прошлого года. «Бел-Вэйст» заявил, что регоператор в конце октября предложил ему через дополнительное соглашение расторгнуть действовавший тогда договор, мотивируя это тем, что иначе в новых аукционах участвовать не получится. При этом ретроактивная оговорка указывала последним месяцем оказания услуги сентябрь 2022 года. Таким образом, следует из документации, ЦЭБ «фактически» отказался оплачивать работу за октябрь и не согласовал стоимость услуг за июль, август и сентябрь, а в результате «Бел-Вэйст» не смог бы заявиться на «самые экономически привлекательные» торги. «Экотранс» добавил, что ему регоператор направил предложение о заключении допсоглашения в ноябре, так же указав последним месяцем оказания услуги сентябрь.

ФАС установила, что участвовать в аукционах подрядчики могли бы при условии расторжения прошлых договоров на «заведомо невыгодных для себя условиях».

В то же время эти условия принял еще один транспортировщик ООО «Еврологистик», которое в итоге и получило пятилетние контракты на общую сумму 12,2 млрд руб. Однако у ЦЭБ перед этой компанией не было задолженности, в то время как «Экотрансу» на ноябрь 2022 года регоператор не заплатил 584,4 млн, а «Бел-Вэйсту» на конец октября — 50,3 млн. По данным на конец марта, долг перед первой компанией равнялся 315,1 млн, перед второй – 43,6 млн, а перед «Еврологистиком» его не было.

В ФАС отметили, что несвоевременная оплата услуг и навязывание невыгодных условий исключили с рынка всех участников, кроме выбранного подрядчика. ЦЭБ заявлял, что никаких преференций «Еврологистику» не давал, так как направлял предложения о расторжении договоров всем потенциальным участникам торгов, а условия соглашения были одинаковы. В ФАС пояснили, что сопроводительные письма были различными. Например, «Экотрансу» в отличие от «Бел-Вэйста» и «Еврологистика» не сообщалось о старте торгов на вывоз отходов. Кроме того, регоператор настаивает на неверной трактовке допсоглашения как отказа от оплаты уже сделанной работы. Компания объяснила долги невозможностью «достоверно определить весь объем оказанных услуг».

«Экотранс» в своей жалобе на условия двух закупок отмечал намеренно неверные сведения о прогнозном расстоянии транспортировки отходов от мест накопления до объекта обработки или захоронения. Комиссия ФАС подтвердила это. Из документации следует, что размещение ТКО запланировано до мая 2028 года на полигоне в Белгороде, который будет выведен из эксплуатации до 2025 года в связи с заполнением. Регоператор пояснял, что отходы будут вывозиться на мусоросортировочный комплекс (МСК), который должен быть построен рядом с полигоном. Сведения о нем ЦЭБ не мог включить в документацию, так как на момент ее подготовки объект «не имел тарифа на обработку ТКО». Но формирование лотов «экономически и технологически не обосновано», заключила комиссия.

ФАС также не установила, как будут возмещаться затраты подрядчиков, если фактически оказанные услуги будут больше, чем это прописано в контракте. А фиксированный размер штрафов за нарушения для регоператора и процентный для перевозчиков ставит последних в невыгодное положение. Кроме того, в стоимость услуги не была включена цена дополнительного оборудования, необходимого для фото- и видеофиксации работы. В целом, отметили в ведомстве, в регионе нет «комплексного подхода» к формированию документации по закупкам на вывоз мусора.

В конце 2022 года ФАС по жалобам участников местного рынка отменяла результаты аукционов на вывоз мусора, в которых побеждал «Еврологистик». После исправления документации этот подрядчик снова стал единственным, а другие компании опять подали жалобы, но во второй раз ведомство посчитало их необоснованными. «Экотранс» подал иск в суд о признании незаконным решения ФАС, однако арбитраж Москвы в начале августа отказал.

Вчера в ФАС разъяснили „Ъ“, что предписание не выдавалось, так как еще до момента вынесения решения по делу ЦЭБ провело торги на выбор организаций, которые осуществляют транспортные услуги по обращению с ТКО.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что регоператор конкуренцию не ограничивал. «По установленным правительством РФ правилам поведения торгов конкурсы и аукционы обязаны быть проведены на территории, где образуется более 50% ТКО, так что ЦЭБ правомерно вывозил отходы сам. Действующее законодательство не содержит условий по зависимости расторжения договоров от наличия задолженности регоператора. Контракты составлены в соответствии с направлениями потоков, утвержденных территориальной схемой по обращению с отходами: МСК планируется рядом с предполагаемым к закрытию полигоном, так что прогнозируемое расстояние транспортирования остается неизменным, а вывоз отходов после обработки будет проторгован дополнительно. Размер штрафов установлен согласно определенным правительством РФ правилам»,— пояснил эксперт.

Он напомнил, что все выводы ФАС ранее были опровергнуты при принятии решения по аналогичному делу о действиях омского регоператора. И «это решение уже “засилила” апелляционная инстанция».

Александр Прытков