Мусор собрался в одной компании

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Белгородской области ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) заключил все контракты на вывоз мусора в течение 4,5 года с местным ООО «Еврологистик». Компания, и ранее бывшая крупнейшим игроком рынка, стала единственным участником торгов и получит 12,2 млрд руб. Другие участники рынка «Экотранс» и «Бел-Вэйст» безуспешно жаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и теперь не исключают судов с ней. Победитель торгов готов оценить рентабельность работы через пару месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объемы мусора в Белгородской области в последнее время существенно увеличились

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Объемы мусора в Белгородской области в последнее время существенно увеличились

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Регоператор ЦЭБ подписал с «Еврологистиком» шесть контрактов на транспортировку ТКО в Белгородской области с 1 января 2023 по 31 мая 2028 года в конце декабря. Компания стала единственным участником торгов и не снизила общую начальную цену в 12,2 млрд руб. Из них в 2,35 млрд оценен вывоз мусора из Алексеевского, Губкинского и Новооскольского городских округов, а также из Красненского и Чернянского районов, а в 2,33 млрд — из Борисовского, Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского районов и Грайворонского и Яковлевского горокругов.

Чуть меньше, 2,07 млрд, потребуется на транспортировку из Вейделевского, Волоконовского, Красногвардейского и Ровеньского районов, а также Валуйского и Шебекинского горокругов. Вывоз из Старооскольского горокруга оценен в 1,96 млрд. Белгород и пригородный Белгородский район разбиты на два лота по 1,72 млрд.

ООО «Еврологистик» По данным Kartoteka.ru, ООО «Еврологистик» зарегистрировано в Белгородской области в сентябре 2014 года для деятельности автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 463,1 млн руб., чистая прибыль — 37,3 млн. Директором является Олеся Лисицына. Единственный владелец — Алексей Грищенко.

Это были вторые торги на транспортировку. В первых с теми же суммами также участвовал только «Еврологистик», ранее работавший в семи муниципалитетах. Однако ФАС отменила итоги по жалобам других участников рынка — ООО ТК «Экотранс» (было перевозчиком в Белгороде и Старом Осколе) и ООО «Бел-Вэйст» (обслуживало Красногвардейский и Чернянский районы и Новооскольский горокруг). Кроме того, жалобу подало липецкое ООО «СР-Дортех».

Из 13 претензий ФАС признала обоснованными три от «Бел-Вэйста» — об отсутствии сведений о предельно допустимом значении уплотнения ТКО, о противоречии некоторых терминов законодательству РФ и о неправомерном отклонении заявки оператором торгов. ЦЭБ не стал объявлять новые торги, а просто обновил документацию в тех же самых закупках. Однако и после этого заявился только «Еврологистик».

Глава «Экотранса» Николай Шеин пояснил «Ъ-Черноземье», что компания не вышла на торги из-за невозможности получить банковскую гарантию: «Регоператор нам задолжал за прошлую работу, соответственно, из-за этого у нас появились долги по другим платежам, поэтому банки гарантию не давали. А без нее к торгам не допускают». Кроме того, добавил господин Шеин, аукционы по Белгороду предполагали участие только малых предприятий.

«Бел-Вэйст» не участвовал по нескольким причинам, рассказал «Ъ-Черноземье» директор Александр Резниченко: «Прописанные в контрактах штрафы несоразмерны значимости и числу нарушений — а это может привести к расторжению договора и попаданию в реестр недобросовестных поставщиков. Также продолжается рост дебиторской задолженности по действующим контрактам».

Тем не менее «Экотранс» и «Бел-Вэйст» обжаловали торги.

Претензии «Экотранса» в целом повторяли прошлую жалобу, но с углубленными разъяснениями. Компания считает, что Белгород неправомерно разделен на два лота, созданы преимущества для малого и среднего бизнеса, неверно спрогнозированы расстояния вывоза ТКО от мест накопления до полигонов. Также «Экотранс» отмечал невыгодность работы из-за «несоразмерных» штрафов и права регоператора «не принимать и не оплачивать». ФАС снова признала доводы необоснованными.

«Бел-Вэйст» заявил об отсутствии в документации сведений об источниках образования ТКО, местах накопления и контейнерах. По данным компании, это не позволяет просчитать расходы и определить графики вывоза отходов. Претензии также касаются отсутствия сведений о применяемой плотности мусора, оплате при превышении его объемов, неучтенных требованиях к раздельному сбору, сведений о модернизации или закрытии полигонов, формирования лотов по Белгороду. Кроме того, компанию возмутил «завышенный размер ответственности» подрядчика и противоречащие условия контракта. ФАС отклонила жалобу, сославшись на нарушение сроков ее подачи.

Сейчас обе компании не исключают обжалования решения ведомства в суде и одновременно готовятся к работе в других нишах рынка.

В облправительстве в конце года заверили, что «Еврологистик» «имеет в наличии весь необходимый объем специализированной техники» и готов приступить к работе. Однако в начале года компания и власти столкнулись с жалобами на невывоз мусора — больше всего от жителей Белгорода и Старого Оскола. Первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов 4 января рассказал, что отходов в праздники было «в четыре-шесть раз больше», но «Еврологистик» отставание нагнал и входит в график. Господин Демидов обещал решить вопрос с доступом техники во дворы со шлагбаумами, наладить диалог с управляющими компании и помочь в ремонте участка дороги на мусорном полигоне.

В тот же день глава Старого Оскола Андрей Чесноков отметил, что отставание от графика составляет 12–24 часа. По его словам, подъезд к контейнерным площадкам затрудняли неправильно припаркованные автомобили, перевозчику приходилось возвращаться более 40 раз в попытке «подобраться к мусорным бакам». Губернатор Вячеслав Гладков 5 января заявил о «нормализации ситуации».

Владелец «Еврологистика» Алексей Грищенко рассказал «Ъ-Черноземье», что в Белгороде за четыре первых дня января количество отходов по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло почти на четверть — с 856 т до 1,2 тыс. т. «В среднем в день из города вывозится 100–120 т, в новогодние праздники эта цифра традиционно удваивается, а сейчас еще появились дополнительные объемы: мусоропроводы в домах были забиты настолько, что в день мы вывозили не по два, а по десять контейнеров, количество единиц техники увеличили с 38 до 50»,— пояснил господин Грищенко. По его словам, ситуация была вызвана тем, что до окончания срока действия договора прежний перевозчик «фактически прекратил исполнение контракта».

Алексей Грищенко отметил, что полностью понять, насколько рентабельна работа по новым контрактам, можно будет по итогам января–февраля: «Когда мы просчитывали экономику, то опирались на данные территориальной схемы по обращению с отходами. Теперь на практике поймем, насколько в ней все учтено и какие есть шероховатости». В любом случае, добавил он, правила работы стали прозрачнее, так как теперь регоператор и остальные участники рынка считают объемы отходов в тоннах, а не частично в кубометрах, как это было ранее.

В прошлом году разные подходы в подсчете ЦЭБа и его контрагентов перешли в судебную плоскость. «Экотранс» в двух инстанциях взыскал с регоператора 222,5 млн руб. долгов, сейчас спор рассматривается в кассации. В то же время ЦЭБ подал иск к компании на 3,6 млн. «Еврологистик» предъявил 257,6 млн долгов, но стороны заключили мировое соглашение, по которому регоператор выплатит в рассрочку 79,1 млн руб. «Бел-Вэйст» подал иск на 56,7 млн. Сам ЦЭБ потребовал с оператора экотехнопарка «Флагман» 298,3 млн необоснованного обогащения, а компания в ответ предъявила 97,4 млн долга. Из-за отсутствия средств «Флагман» на неделю приостанавливал работу.

Собеседники «Ъ-Черноземье» также не исключают финансовых проблем у регоператора в будущем. По словам одного из участников рынка, тариф на вывоз ТКО в новых контрактах превышает установленную властями норму: «И неясно, где компания возьмет средства, которые покроют эту разницу».

Александр Прытков