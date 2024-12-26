Медведев увидел риск роста экстремизма в этнических анклавах в России

Длительное пребывание семей мигрантов в России может приводить к росту напряженности в межнациональных отношениях, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что иностранцы формируют этнические анклавы, которые в дальнейшем могут стать «рассадниками экстремизма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Медведев отметил в ходе совещания по проблемам миграции, что долгое нахождение семей трудовых мигрантов создает серьезную нагрузку на социальную сферу России. По его мнению, ситуация усугубляется, если такие иностранцы нигде не работают, не учатся и «по сути не желают соблюдать нормы российского законодательства».

Также зампред Совбеза отметил, что более 40% детей мигрантов (из 200 тыс., по данным Минпросвещения) недостаточно хорошо знают русский язык, чтобы учиться в школах. Он напомнил о принятом законе о тестировании детей мигрантов и призвал детально проработать все связанные с этим вопросы, включая финансирование.

11 декабря Госдума приняла закон о запрете приема в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка. Спикер ГД Вячеслав Володин говорил, что, по результатам проверки, 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо. 24 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что детей-иностранцев начнут тестировать с 1 апреля 2025 года.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».