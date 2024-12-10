Володин: 41% детей мигрантов не знают или плохо знают русский язык

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о результатах выборочной проверки знаний русского языка среди детей мигрантов. По его словам, 41% плохо знают язык или вообще его не знают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Речь идет о наших школах. Выборочный контроль, анализ показал — 41% ребятишек, детей мигрантов, которые приходят в школу, либо не знают, либо знают очень плохо русский язык»,— сказал господин Володин на заседании Госдумы.

Руководитель проекта по апробации системы оценки языковой и социально-культурной адаптации иностранных граждан Ксения Габдрахманова ранее сообщала, что больше 58% детей иностранцев успешно сдали тесты на знание русского языка. У более 23% выявили трудности в обучении, 18% плохо знают или совсем не знают русский язык.

Сегодня, 10 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Решение принято единогласно. Вячеслав Володин предложил рассмотреть законопроект завтра, 11 декабря, во втором и третьем чтениях.

О законопроекте — в материале «Ъ» «К тестированию детей мигрантов нашлись замечания».