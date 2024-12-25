Сергей Собянин отчитался о прошлом и будущем

В Москве с 2011 года открыто 256 станций подземки, МЦК и МЦД, построено 1,4 тыс. км дорог и обустроена 1 тыс. парков. Это следует из ежегодного отчета столичного мэра Сергея Собянина в Мосгордуме. Обрисовывая будущее, градоначальник обещал построить еще 40 станций метрополитена и МЦД к 2030 году, создать «новый каркас» детских больниц, отреставрировать девять павильонов ВДНХ и вообще «создать лучший город Земли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Отчет градоначальника в Мосгордуме по традиции охватывает не только события уходящего года, но и итоги правления с момента прихода Сергея Собянина в правительство Москвы в 2010 году. С этого времени в столице открыто 256 станций метро, МЦД и МЦК (отдельно мэр упомянул запущенную в прошлом году Большую кольцевую линию). Построено 1,4 тыс. км дорог и 450 мостов, эстакад и тоннелей — в результате дорожная сеть в Москве увеличилась на 20%. «Унаследованные с советских времен улицы были спроектированы под совершенно другие объемы движения»,— пояснил значимость господин Собянин. Упомянуто было обустройство 1 тыс. парков, а также улиц (с расширением тротуаров). Последнее, по словам мэра, позволило увеличить пешеходный поток на некоторых из них до восьми раз. «Обновленные улицы» оказались «инвестициями с понятными сроками окупаемости», поскольку «вернули» деньги за свое обустройство за год-два — за счет налогов от кафе, магазинов и ресторанов. Московская экономика составляет пятую часть от российской, добавил мэр, уточнив, что валовой региональный продукт Москвы за «последние годы» вырос на треть, а объем инвестиций — почти вчетверо.

Упомянув, что с 2010 года число грабежей, разбоев и изнасилований в городе уменьшилось на 50–80%, Сергей Собянин перешел к настоящему и будущему. Так, градоначальник напомнил о стартовавшем эксперименте в столичных аэропортах (с 1 декабря там в течение полутора лет будут собирать биометрические данные у прибывающих иностранцев). «Чтобы сразу на въезде видеть, что за человек, есть ли у нас к нему претензии, совершал ли он преступления»,— пояснил градоначальник, выразив надежду, что эксперимент улучшит ситуацию с безопасностью в Москве и России.

Отдельного упоминания с подачи главы комиссии по безопасности и законодательству Мосгордумы и лидера фракции ЕР Александра Семенникова удостоилась программа реновации жилья, которая должна быть закончена к 2032 году (предполагает снос и переселение 5,1 тыс. пятиэтажек-хрущевок площадью 16,4 млн кв. м). Мэр отметил, что в этом году построено около 1 млн кв. м жилья, а в следующие два года должно возводиться по 2–2,5 млн кв. м.

При этом он дал понять, что после окончания программу реновации могут распространить и на 9–12-этажные постройки 1960–1970-х годов.

Отметим, 4 декабря Сергей Собянин заявил в эфире канала ТВЦ, что «новые волны реновации в Москве точно будут». «Но мнение жителей будет здесь, конечно, главным»,— добавил мэр в Мосгордуме.

В планах у города также реставрация девяти павильонов ВДНХ и открытие около 40 станций метро и МЦД к 2030 году.

К этому сроку столичные власти планируют построить и реконструировать около 1 тыс. школьных зданий, а двумя годами раньше — закончить «формирование каркаса стационарной медпомощи», то есть модернизацию и ремонт городских больниц.

Параллельно в мэрии разворачивают «создание нового каркаса» детской медпомощи, то есть обустройство детских стационаров.

Господин Собянин напомнил, что в 2023 году был открыт детский корпус больницы в Коммунарке, почти полностью перестроена Морозовская больница, а на очереди — еще и Филатовская.

Лидер парламентской фракции КПРФ Николай Зубрилин в этой связи поинтересовался, как обеспечиваются лекарствами льготники. Сергей Собянин уточнил, что речь о 2 млн горожан, получающих по рецептам до 1,5 млрд разовых доз препаратов. Он заверил, что у города есть запас лекарств на срок до полугода, а в отдельных случаях льготникам могут выдавать деньги на самостоятельную закупку редких препаратов. Главу фракции СРЗП в Мосгордуме Елену Ямщикову обеспокоило сохранение национального парка «Лосиный остров» (в декабре 2023 года часть его территорий постановлением правительства РФ передана Москве). Господин Собянин сказал, что «там много проблем», упомянув большое количество мусора и «непонятных построек». После «вычищения площадки» парк разделят на зоны: ближайшая к жилым домам станет «активно использоваться», «серединную» планируется сделать прогулочной и спортивной, но будет и «совсем заповедная зона, которая должна охраняться», пообещал мэр. «Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия»,— добавил он.

Александр Воронов