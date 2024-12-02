Россия начинается с кончиков пальцев

Как убедился “Ъ”, 1 декабря в столичных аэропортах стартовал полуторагодовой эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев. Сотрудники погранслужбы ФСБ должны делать цифровые фотографии и брать отпечатки пальцев на пунктах пропуска. Граждане Киргизии, прилетевшие в воскресенье в Домодедово, рассказали корреспонденту “Ъ”, что процедура дактилоскопии не сильно увеличила время прохождения границы, хотя и выразили недоумение новыми правилами, напомнив, что ранее уже сдавали отпечатки пальцев в миграционном центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев регламентирован постановлением правительства РФ №1510 от 7 ноября 2024 года. На первом этапе — с 1 декабря по 30 июня 2025 года — биометрию обязаны будут сдавать все иностранцы, прибывающие в РФ через Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский (также в документе упомянут пропускной пункт Маштаково в Оренбургской области). Исключения сделали для граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и членов их семей, «должностных лиц» международных организаций и их представительств, аккредитованных в России.

Как убедился корреспондент “Ъ”, эксперимент действительно стартовал. Вечером воскресенья в зоне прибытия аэропорта Домодедово было многолюдно: практически одновременно прилетели борт из турецкой Антальи и сильно задержавшийся рейс из Оша. Мужчина с букетом цветов — Жолон (он отказался назвать свою фамилию)— встречал жену из Киргизии. Он видел новости об эксперименте, но признался, что ему «пока ничего непонятно». «Жена и так в аэропорту рейс ждала пять часов. Надеюсь, нововведение не сильно задержит прохождение границы. Раньше это минут 20 занимало,— переживал Жолон.— Надо же делать для людей удобнее, а тут только усложняют. Мы уже сдавали отпечатки в Сахарово (где расположен столичный многофункциональный миграционный центр.— “Ъ”), могли бы просто оттуда данные брать, чтобы не мариновать людей после самолета».

В этот момент из зоны прибытия вышла первая пассажирка из Оша. Жолон перекинулся с ней парой фраз на киргизском и пересказал корреспонденту “Ъ” ответ: «Говорит, что все сдают отпечатки, но открыто много стоек, поэтому ненамного дольше получается». Еще один из встречающих, Умар (также не пожелавший называть себя полностью), стал расспрашивать корреспондента “Ъ” о подробностях эксперимента. Услышав, что граждане Белоруссии не должны сдавать отпечатки, он с досадой отметил: «Создали ЕАЭС, а большинство привилегий и удобств для одних белорусов действуют. А остальные все равно считаются иностранцами».

Семья с маленькими детьми пожаловалась, что в процессе дактилоскопии им некуда было деть младенцев: «Не продумана процедура. Одной рукой отпечатки сдаешь, а второй ребенка держишь на весу, неудобно». Но большинство прибывших иностранцев подтвердили “Ъ”, что сдача отпечатков не заняла много времени — хотя для многих оказалась неожиданностью.

Девушка с синим киргизским паспортом неожиданно ответила, что прилетела не из Оша, а из Антальи: «Минут за 30 прошла, как обычно. Но вообще смешно — я из России вылетала и в Россию вернулась, в Киргизию даже не заезжала, а все равно что-то сдавать заставили».

На втором этапе (с 30 июня 2025 по 30 июня 2026 года) иностранцам потребуется сдавать биометрию заранее. В случае безвизового въезда — в специальном приложении для смартфона вместе с заявлением о целях посещения страны (его нужно будет направить в госорганы не менее чем за 72 часа до въезда в РФ). При визовом же въезде «оператор единой биометрической системы» (пока не определен) должен будет сам разместить в ней информацию о сданной иностранцем биометрии.

«Инфраструктура международного аэропорта Жуковский была подготовлена к участию в пилотном проекте по сбору биометрической информации. Соответствующее оборудование поступило в аэропорт, было установлено и подготовлено к началу работы. Эксплуатация начата 1 декабря в соответствии с графиком,— заявили “Ъ” представители учреждения.— В целях облегчения прохождения процедуры в пассажирском терминале размещены мониторы с видеоинструкцией, поясняющей этапы сбора данных. Обеспечено дополнительное звуковое оповещение, организовано дежурство "хелперов", обеспечивающих информационную поддержку пассажиров. В зоне прохождения досмотра размещены обновленные навигационные элементы». Другие аэропорты не смогли оперативно ответить “Ъ”, управление погранслужбы по Оренбургской области не дало комментариев.

Ранее Минцифры называло сбор биометрических данных «распространенной мировой практикой», отмечая, что схожие условия «много лет» действуют для соискателей шенгенских виз (см. “Ъ” от 3 сентября 2024 года). В России попытки обязать приезжих сдавать биометрию предпринимаются с 2014 года. Так, в 2019 году МВД утверждало, что дактилоскопия позволит предотвратить въезд в страну преступников, но реализация идеи требует поставок специального оборудования в пункты пограничного контроля. Примечательно, что в тексте постановления правительства задача закупить и наладить такое оборудование (а затем передать его ФСБ) возлагается на правительство Москвы и столичный бюджет.

В 2021 году Госдума приняла внесенный правительством закон, обязывающий сдавать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих без виз в РФ на срок свыше 90 дней или на любой срок «для осуществления трудовой деятельности». Такую процедуру приезжие должны проходить сами в месячный срок. Минцифры отмечало, что в случае успеха эксперимента описанные в документе правила будут действовать постоянно, затруднившись, впрочем, сказать, что будет считаться успехом.

Отметим, уже на первом этапе эксперимента правительственное постановление обязывает все перечисленные в нем категории иностранцев оформлять «электронную карту иностранного гражданина». Процедура должна проходить в том самом многофункциональном миграционном центре в Сахарово, который упоминал в беседе с “Ъ” Жолон. Как пояснили в столичном ГУВД, речь идет о пластиковой карте с чипом и QR-кодом, на которую должна быть нанесена информация о владельце (ФИО, дата рождения, пол, гражданство, образец подписи, серия, номер и дата окончания действия карты). Во время эксперимента эти карты будут выдаваться лицам с 14 лет. Они помогут «нашим сотрудникам на месте определить, на законных ли основаниях находится на территории России гражданин другого государства», пояснил начальник управления по вопросам миграции столичной полиции Дмитрий Сергиенко. В постановлении правительства оговаривается, что «цифровой профиль» иностранца будут проверять «с использованием единого портала идентификатора QR-кода». В столичном ГУВД пояснили, что с помощью этой технологии смогут проверить, прошел ли человек дактилоскопию, есть ли у него электронная фотография, оплатил ли он патент и не уклоняется ли он от уплаты штрафов.

Полина Ячменникова, Александр Воронов, Айгуль Абдуллина; Сабрина Самедова, Самара