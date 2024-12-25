Годовая инфляция в России ускорилась до 9,7%

Инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении после 9,52% на прошлой неделе, следует из доклада Минэкономики (.pdf). По оценкам Росстата инфляция с начала года ускорилась до 9,5%.

За неделю с 17 по 23 декабря инфляция составила 0,33%, сообщает Минэкономики. Такую же оценку приводит и Росстат.

В сегменте продовольствия темпы роста цен за неделю составили 0,76%. С 17 по 23 декабря плодовоовощная продукция подорожала на 2,6%, в том числе огурцы (+8,3%), помидоры (+1,9%), капуста (+1,7). Выросли цены и на куриные яйца (+1,7%), мороженую рыбу (+1,4%), мясные консервы для детского питания (+1%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары составили 0,11%. Бензин и дизельное топливо за неделю подорожали на 0,4%. Из товаров первой также подорожали: стиральные порошки и корма для животных (+0,4%), подгузники и мыло (+0,3%), зубные щетки (+0,2%).

В сфере услуг цены выросли на проезд в общественном транспорте (от 0,1% на билеты в автобус до 0,5% на метро). Стоимость проживания в гостиницах, наоборот, снизилось на 1%.

Согласно оценке Минэкономики на 23 декабря, сильнее всего относительно прошлого года подорожала плодовоовощная продукция (+25,74%). Стоимость огурцов выросла на 32,74%, томатов — на 13,83%, капусты — на 8,82%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция о двух концах».