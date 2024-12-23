Инфляция о двух концах

В понедельник президент и премьер провели за день целых два экономических совещания по борьбе с инфляцией. Первое, у Владимира Путина, было посвящено постановке задачи — Кремль потребовал от правительства тщательной оценки бюджетных льгот для отраслей экономики и, в частности, субсидирования ставок по кредитам на предмет их влияния на рост предложения и цен. Как и предполагал “Ъ”, планы Минфина по ограничению этих субсидий вызвали дискуссии в правительстве о том, кого они коснутся, а какие проекты должны попасть в список исключений. На втором совещании, у Михаила Мишустина, де-факто обсуждались уже отраслевые нюансы инфляции — чтобы все же сделанные для отдельных отраслей исключения ради роста выпуска необходимых товаров и технологий не приводили к разгону цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время экономического совещания по борьбе с инфляцией

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время экономического совещания по борьбе с инфляцией

Фото: пресс-служба президента РФ

Планы властей по борьбе с инфляцией стали в понедельник предметом сразу двух совещаний — у президента и у премьера. Речь на них шла как о синхронизации поддержки экономики с денежно-кредитной политикой, так и о применении общих подходов к конкретным производствам и отраслевым факторам роста цен — к середине декабря он разогнался выше 9%.

Необходимость координации бюджетной политики с политикой ЦБ в рамках борьбы с инфляцией объясняется, в частности, тем, что Банк России рассматривает бюджетный импульс как проинфляционный фактор. Так, необходимость все большего ужесточения денежно-кредитной политики во многом вызвана тем, что спрос на субсидируемые государством кредиты в условиях высокой ключевой ставки не замедляется. При этом объем таких кредитов велик — около 16% банковского кредитного портфеля, или 17 трлн руб., из которых 10 трлн руб. приходится на ипотеку, а 7 трлн руб. на бизнес.

По оценкам Минфина, сейчас в РФ действует 65 программ льготного кредитования.

Общие подходы властей к решению этой задачи были озвучены на совещании по экономическим вопросам у президента. Как отметил Владимир Путин, в условиях «необходимости сдерживания инфляции» реализуются жесткие подходы в бюджетной политике — соответствующим образом должна выстраиваться и кредитная политика, в связи с чем необходимо донастроить льготные кредитные программы и дополнительно «нацелить их на обеспечение технологического суверенитета и развитие экономики предложения». По словам президента, нужно проанализировать «справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом». Также правительству предложено подумать об увязке льготных кредитов с выходом компаний на биржу — «там, где это целесообразно, то есть в отношении крупных компаний».

В Кремле ждут от правительства и «сбалансированного подхода в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием» — долговая нагрузка у госкомпаний выросла, при этом необходимо учитывать инвестиционные программы таких организаций и их роль в «балансировке» рынка корпоративного кредитования. По словам президента, «важно не перестараться с жесткостью требований к тем программам инвестиционного характера, которые они для себя формулируют» и являются «локомотивом» для отраслей экономики в целом.

Напомним, первые предложения по решению этой задачи Минфин уже разработал — это проект постановления правительства, предусматривающий ограничение бюджетного участия в субсидировании льготных кредитов потолком в 5 процентных пунктов (п. п.) годовых по обязательствам, принятым в 2025–2026 годах, и 3 п. п.— с 2027 года и далее (см. “Ъ” от 9 декабря).

Как и предполагал “Ъ”, такие планы вызвали дискуссию о том, для каких отраслей экономики необходимо сделать исключение.

Так, в ответственном за экономический рост Минэкономики на проблему, судя по интервью главы ведомства Максима Решетникова журналу «Эксперт», смотрят иначе. Признавая необходимость ограничения бюджетных рисков, министр озвучил ощутимо более мягкие предложения — например, компенсировать 50% ключевой ставки по кредитам на пополнение «оборотки», а по инвестиционным кредитам переходить от прямого субсидирования ставок к предоставлению капитальных грантов в зависимости от объема инвестиций.

В развитие президентского в понедельник же прошло совещание и у премьер-министра Михаила Мишустина. На нем меры борьбы с инфляцией обсуждались уже более детализировано — в отраслевом разрезе. Премьер напомнил, что для этого уже был принят ряд мер для балансировки спроса и предложения в каждой отрасли и насыщения внутреннего рынка товарами (например, введено квотирование экспорта минудобрений, бюджетом компенсируются потери производителей техники при условии фиксации цены), а также организован мониторинг цен (например, удобрений, стройматериалов и металлопродукции). Как сообщил Михаил Мишустин, прорабатывается и включение в этот список и упаковочных материалов — в цене многих товаров они играют существенную роль.

Теперь от отраслевых ведомств в Белом доме ждут отслеживания того, что «происходит в рамках баланса спроса и предложения» по ключевым потребительским и промышленным товарам и услугам, «чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или ином сегменте и не допускать необоснованного завышения отпускных цен». Отметим, нельзя исключать, что результаты такого мониторинга могут в конечном счете повлиять и на принятие решений о составе «списка исключений», которых могут коснуться предложенные Минфином ограничения льготного кредитования. Также мониторинг может использоваться и для оценки эффективности программ-исключений после их «донастройки». Пока же премьер обещал «жестко бороться» с фактами злоупотреблений при повышении цен силами Федеральной антимонопольной службы, а в «особых случаях» и Генпрокуратуры.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков