В Совете федерации разделили отходы

На прошедших в Совете федерации парламентских слушаниях чиновники и предприниматели обсуждали проблемы отрасли переработки отходов в преддверии запуска нового федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Как выяснилось, прорыва в отрасли не произошло, и ждать его в короткие сроки не приходится — рынок сбыта продукции, выпущенной из переработанного сырья, так и не заработал, у производителей есть сложности с самим сырьем, а также с налогами и попаданием в реестр утилизаторов отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» входит в состав запускаемого с 2025 года нацпроекта «Экологическое благополучие» и посвящен обращению с отходами. Поставленные в документе задачи — сортировка к 2030 году 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), захоронение не более 50% ТКО и вовлечение в повторный хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов и сырья.

На прошедших в Совете федерации парламентских слушаниях «Актуальные вопросы формирования экономики замкнутого цикла» замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин пояснил, что на первом этапе министерство решало проблему формирования инфраструктуры и разрабатывало «инструменты, которые направлены на создание спроса и предложения в области переработанной продукции». Однако, по его словам, развитие сектора переработки — это все же «не задача государства, для этого нужны партнеры в лице бизнеса».

Представители Минпромторга, Минсельхоза и Минстроя, а также Нижегородской области и Карелии отчитались о внедрении вторичной переработки в своих секторах и регионах. Пока, впрочем, по оценкам Счетной палаты, подобные объекты у половины российских регионов есть только в планах. Отметим, что по данным «Контур.Фокус», за три года число организаций по переработке отходов в России снизилось на 3,5%, до 9,6 тыс. На прошедшем на прошлой неделе заседании Совета законодателей спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала «мусорную реформу», начатую в 2019 году, деградацией и регрессом. По ее словам, предполагалось, что по всей стране будет выстроена система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов, «но на деле все забуксовало» (см. «Ъ-Онлайн» от 17 декабря).

Замглавы Минпромторга Михаил Юрин на слушаниях в Совфеде подтвердил наличие проблем. Он напомнил о двух важных для отрасли распоряжениях правительства: №2330р и №2827р. Они содержат перечни продукции, которая либо выпускается с обязательным использованием определенной доли вторичного сырья, либо производство и использование которой невозможно из-за того, что возникающие отходы не подлежат обработке или утилизации. По его словам, перечни есть, но кто и в какой степени должен нести ответственность за отступление от них, не определено. Решению проблемы, по мнению чиновника, могло бы поспособствовать создание межведомственной комиссии.

Свои замечания к организации переработки нашлись у бизнеса. Глава компании «Сибирское стекло» Антон Мор рассказал, что она не смогла попасть в реестр утилизаторов, так как 90% применяемого оборудования произведено в Европе. По словам предпринимателя, утилизировав более 55 тыс. тонн стеклобоя и вложив большие суммы в развитие, компания столкнулась с необходимостью уплаты экосбора в размере примерно 150 млн руб. В связи с этим его интересовало — возможно ли рассмотреть возможность отсрочки выплаты либо зачета суммы, потраченной на утилизацию отходов. Ответа на этот вопрос от чиновников не прозвучало. Другой проблемой Антон Мор назвал сырье, которое приходится привозить на переработку из других регионов, что достаточно дорого. В связи с этим он попросил чиновников создать рабочую группу, в которой можно будет обсудить субсидирование подобных перевозок.

Генеральный директор Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья Ирина Золотова предложила использовать возможности маркировки для того, чтобы правильно администрировать «вторичные» товары. Также она предложила записать в соответствующем постановлении правительства требования к продукции с использованием вторсырья — чтобы верно оценивать, можно ли его использовать в качестве альтернативы традиционному сырью.

Анна Королева