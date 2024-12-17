Валентина Матвиенко раскритиковала работу региональных мусорных операторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала «мусорную реформу», начатую в 2019 году, деградацией и регрессом. По ее словам, мусорные операторы в регионах оказались фактический никому не подотчетными. Она также привела данные о том, что сегодня в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало»,— сказала госпожа Матвиенко на заседании Совета законодателей (цитата по ТАСС).

По ее словам, к решению этой проблемы подключился вице-премьер Дмитрий Патрушев, который сумел «перезапустить весь процесс». В итоге, добавила спикер Совфеда, за полгода было сделано больше, чем за почти шесть лет существования реформы. «Создан Федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте созданы региональные штабы во главе с губернаторами»,— пояснила госпожа Матвиенко.

«Реформа законов обращения с отходами производства и потребления», которая стала широко известна как «мусорная реформа», стартовала в регионах с 2019 года. Предполагается, что к 2030 году проект позволит сократить количество свалок за счет полной сортировки мусора, частичной переработки и снижения потребления. Каждому субъекту страны было необходимо установить единый по всему региону тариф на услугу по обращению с отходами в отношении выбранного регионального оператора.

Подробнее об утилизации мусора — в материале «Мусор пахнет деньгами».