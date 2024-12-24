Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы РФ

Иностранные студенты должны будут сдать тест на знание русского языка для поступления в российские вузы. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдаче русского языка для всех иностранцев»,— рассказал господин Чернышенко в интервью «РИА Новости».

По данным Минобрнауки, сейчас в вузах России обучаются 380 тыс. иностранных студентов. 10 декабря правительство утвердило список госучреждений, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку как иностранному. В него вошло 92 учреждения.

С апреля следующего года тестировать на знание русского языка также начнут детей мигрантов в школах. Госдума приняла соответствующий закон 11 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо.

Подробности — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».