Институт Пушкина перестанет принимать экзамены по русскому языку у мигрантов

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина не включен в перечень учреждений, которые вправе принимать у мигрантов экзамены на знание русского языка, истории России и основам законодательства, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Там отметили, что соответствующее заявление от вуза на включение в перечень Минобрнауки не получало. 10 декабря Правительство утвердило перечень государственных учреждений, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку как иностранному. В списке — 92 учреждения, Института Пушкина среди них нет.

Незадолго до этого сотрудники названного института оказались среди задержанных за незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком в Москве. По информации источника «Ъ», сертификаты они продавали мигрантам по 5,9 тыс. руб.

Накануне, 11 декабря, Госдума приняла закон, согласно которому запрещено принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка.

Подробнее о новой норме — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».