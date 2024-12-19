Успеть продать подороже

Проведенный Банком России опрос предприятий фиксирует снижение их деловой активности в декабре при продолжающемся росте инфляционных ожиданий. Индекс бизнес-климата ЦБ снизился до минимальных значений за год, что отражает ухудшение текущих оценок спроса и производства. Одновременно инфляционные ожидания бизнеса и населения усиливаются, создавая предпосылки для продолжения жесткой денежно-кредитной политики. Экономисты указывают на риски стагфляции, вызванные ограничениями выпуска и высокими бюджетными расходами, продолжающими стимулировать спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

Предварительные итоги опроса предприятий от Банка России свидетельствуют о заметном снижении рассчитываемого регулятором индекса бизнес-климата (ИБК). Сводный индекс снизился с 5 пунктов в ноябре до 4,2 пункта (п.). в декабре за счет снижения текущих оценок деловой среды (с минус 1 до минус 3,15 п.) при небольшом росте ожиданий (с 11,19 до 11,84 п.). В среднем за четвертый квартал ИБК сложился на уровне 4,8 п., что заметно ниже уровней и всего 2023 года (6,8 п.), и его четвертого квартала (7,2 п.).

По данным ЦБ, текущие оценки компаниями объемов производства и спроса на продукцию ухудшились, при этом возросли надежды предприятий на позитивные изменения спроса. Также опрос фиксирует заметное повышение ожиданий роста цен в ближайшие месяцы — до 28,4 п. Опубликованные вчера данные Росстата о ценах производителей в ноябре показывают, что рост цен промышленности составил 1% к октябрю 2024 года. Причина — рост цен в добыче при поставках на внутренний рынок на 2,4%, более умеренный рост в обработке — на 0,8%.

Дмитрий Полевой из «Астра УА», комментируя данные опроса ЦБ, отмечает фронтальное по секторам и сильное повышение инфляционных ожиданий предприятий. Наиболее выражен рост в производстве потребительских товаров и торговле (темпы повышения цен в ближайшие месяцы ускорятся, по мнению компаний, до 13–18% в годовом выражении). По оценкам Telegram-канала «Твердые цифры», предприятия розничной торговли ждут, что отпускные цены в ближайшие три месяца вырастут на 16,8% год к году.

Текущая ситуация с деловой активностью, выпуском и спросом ухудшается все быстрее, констатирует господин Полевой, компании при этом сохраняют оптимистичные надежды на будущее и нацелены на максимальный рост цен — пока это возможно. «Технически картинка выглядит стагфляционно, хотя это для всех пока не является базовым сценарием»,— констатирует эксперт.

«Остановка экономики при росте инфляции — это стагфляция. Такое происходит, когда экономика достигает предела своих возможностей (они могут снижаться из-за санкций), а спрос поддерживается, например, расходами бюджета или льготным кредитом»,— соглашаются аналитики канала MMI. Избежать стагфляции, добавляют они, поможет жесткая денежно-кредитная политика, приводящая спрос в соответствие с возможностями выпуска. Дмитрий Полевой полагает, что опрос бизнеса не оставляет регулятору большого выбора: «Ему по-прежнему придется взвешивать более явные признаки торможения выпуска/спроса и жестких денежно-кредитных условий против растущих инфляционных ожиданий».

В пользу дальнейшего ужесточения ДКП свидетельствуют и данные об инфляционных ожиданиях населения в декабре — они также продолжили расти, следует из опроса населения инФОМ для ЦБ. Медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие 12 месяцев выросла до 13,9%. В группе населения со сбережениями рост был сильнее — на 0,9 п. п., до 12,7%, среди граждан без сбережений — на 0,5 п. п., до 14,9%. Причиной роста инфляционных ожиданий могло стать ускорение темпов роста цен в ноябре (1,43% после 0,75% в октябре) и резкое ослабление рубля в конце ноября — опрос инФОМ проводился 2–12 декабря.

Диана Галиева