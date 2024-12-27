Работа не волк

В уходящем году на российском рынке труда сохранился дефицит кадров, впервые заявивший о себе еще в 2022 году. Испробовав разные способы его компенсации, российские работодатели, похоже, все чаще стали рассматривать в качестве главного дополнительного источника рабочей силы трудовых мигрантов. Правительство, отметим, несмотря на постепенное ужесточение ряда правил, касающихся въезда и пребывания иностранцев в стране, это понимает — и, возможно, уже в следующем году мы увидим инициативы, направленные, напротив, на либерализацию работы в РФ для тех, кто будет соответствовать необходимым требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году российский рынок труда остался трудодефицитным: безработица сохранилась на историческом минимуме и в среднем за год опустилась ниже 2,4%.

Спрос же на труд, как и в 2023 году, продолжал расти, и, по оценкам ЦМАКП, число рабочих мест в РФ превышает число занятых и тех, кто потенциально мог бы приступить к работе, примерно на 2 млн.

Эта ситуация, по прогнозам аналитиков, сохранится и в ближайшее время — вероятно, «рынок соискателя», на котором за работников идет серьезная конкуренция, просуществует в России еще несколько следующих лет, до 2030 года. Только после этого рубежа можно ожидать принципиального изменения ситуации за счет начала периода трудоспособности у более многочисленного поколения рожденных после 2010 года.

Понимая это, российские работодатели посвятили этот год поиску альтернативных источников работников и стали внимательнее присматриваться к ранее неприоритетным категориям соискателей: женщинам, инвалидам и мигрантам. Однако довольно быстро оказалось, что из этих трех категорий при ближайшем рассмотрении интерес может представлять только одна. Женщины в России традиционно в силу памяти о советской трудовой культуре достаточно много работают — и до рождения детей, и после.

Да, кого-то можно дополнительно вывести на работу из дома, введя для них гибкую занятость, но это десятки тысяч человек, для решения проблемы дефицита кадров — мало. Трудоустройство инвалидов, в свою очередь, дорого, так как требует переоборудования рабочих мест и готовности компании подстроить под их потребности и возможности рабочее расписание и график. Это могут не все. Опять же даже при исполнении всех этих условий трудоспособных людей с ограниченными возможностями в РФ 3–4 млн человек, и часть из них уже занята.

Таким образом, работодатели достаточно быстро выяснили: главным массовым ресурсом для пополнения штатов являются трудовые мигранты. Компании устремились на их поиски — и порой довольно далеко: за этот год не одна, и не две компании привлекли на свои проекты индийцев, бангладешцев, африканцев и другие экзотические для РФ национальности. Вырос и интерес к найму более привычных специалистов из стран СНГ.

Привлечение в РФ иностранной рабочей силы и в перспективе представляется наиболее привлекательным способом решения кадровых проблем наряду с автоматизацией производств.

Правительство, отметим, несмотря на постепенное ужесточение ряда правил, касающихся въезда и пребывания иностранцев в стране, это понимает — и, возможно, уже в следующем году мы увидим инициативы, направленные, напротив, на либерализацию работы в РФ для тех, кто будет соответствовать необходимым требованиям.

Анастасия Мануйлова