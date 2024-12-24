Трудовые горизонты

В 2025 году более половины российских компаний планируют увеличить штат своих сотрудников — и еще больше ждут, что затраты на него вырастут. Чаще других о планах по найму сообщают представители IT-сферы, тяжелой и легкой промышленности, в то время как роста расходов ожидают в сферах питания, туризма и ритейла, следует из обзора планов российских работодателей, подготовленного hh.ru. Сдерживать рост зарплат, со своей стороны, могут подбор сотрудников на удаленную работу, а также автоматизация производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Свыше четверти российских компаний (26%) ожидают в 2025 году негативного сценария развития для собственного бизнеса — сигналы о будущем «охлаждении» экономики постепенно проникают в деловую среду. Это следует из опроса работодателей, который провел hh.ru, в нем приняли участие свыше 1,5 тыс. компаний. Доля скептиков за последний год выросла более чем в два раза (в 2023 году негативного прогноза придерживались только 10% опрошенных). Доля тех, кто ожидает развития собственного бизнеса в 2025 году, сейчас составляет 30%, что на 8 процентных пунктов ниже, чем в 2023-м. Показатель не ожидающих принципиальных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону также сократился — с 44% до 40%.

Фундаментальной проблемой рынка труда более половины опрошенных (57%) считают нехватку кадров — проблема, по оценкам компаний, наряду с дороговизной заемных средств и сложностями при оплате зарубежных поставок вошла в перечень наиболее упоминаемых еще в 2022–2023 годах.

При этом значительная доля компаний все равно планирует увеличивать штат — на это настроены 55% опрошенных (на 8 процентных пунктов меньше, чем годом ранее). Чаще других о планах найма сообщают представители IT-сферы, тяжелой и легкой промышленности.

Значительная часть компаний также ожидает увеличения расходов на оплату труда — даже если планов увеличивать штат нет. Этот тренд характерен для общепита, туризма и ритейла. «Помимо продолжающейся зарплатной гонки, компании вынуждены все больше и больше расширять перечень нематериальных бонусов для сотрудников, чтобы привлечь новые кадры и удержать существующий штат. Наиболее заметны здесь IT-гиганты — в ход идут самые разнообразные решения: от традиционных медицинских страховок и программ партнерских скидок до массажных кабинетов, комнат мамы и малыша и даже студий с музыкальными инструментами»,— говорит замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

В то же время, отмечает партнер Cornerstone Владислав Быханов, конкуренция за представителей ряда специальностей может переместиться в регионы — в первую очередь это касается IT-специалистов, «зарплаты которых в крупных регионах достигли астрономических показателей». «Помимо прочего, будет расти спрос на специалистов по слияниям и поглощениям — потому что при нынешнем уровне ключевой ставки малый и средний бизнес неизбежно будут объединять активы, чтобы выжить»,— говорит он.

С другой стороны, сдерживать рост зарплат в следующем году будет автоматизация производственных процессов, возможности которой в некоторой степени уже начали расширяться благодаря импортозамещению и запуску отечественных решений для бизнеса, отмечает Александр Ветерков.

В 2023 году, напомним, за девять месяцев зарплаты в РФ в реальном выражении выросли на 9%. По сентябрьскому макропрогнозу Минэкономики, рост реальных зарплат в 2024 году прогнозируется на уровне 9,2% (6,5% в апрельских оценках), в 2025 году — 7%.

Отметим, что в целом ожидания компаний можно назвать реалистичными — в условиях противоречивой миграционной политики новых глобальных источников доступной и дешевой рабочей силы в РФ нет. Ранее сам Минтруд оценил российский рынок труда как трудодефицитный до 2030 года — по данным ведомства, за этот период российским работодателям потребуется 2,4 млн новых сотрудников. Уточненная цифра, которую вчера представила вице-премьер Татьяна Голикова, еще больше и достигает 3,1 млн человек.

Анастасия Мануйлова