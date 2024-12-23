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Российского панчера свели с суринамским

Сергей Павлович проведет в феврале важный бой против Жаирзиньо Розенстрайка

Известный российский супертяжеловес Сергей Павлович, который из-за двух подряд поражений — от британца Тома Аспинэлла и соотечественника Александра Волкова — потерял статус основного претендента на чемпионский титул UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, может, кажется, снова приблизиться к нему вплотную, если победит в важном поединке, назначенном на 1 февраля будущего года. В нем нокаутеру Павловичу будет противостоять опытный суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк.

Российский супертяжеловес Сергей Павлович (на фото) может вновь приблизиться к бою за звание чемпиона мира, если победит суринамского бойца Жаирзиньо Розенстрайка

Российский супертяжеловес Сергей Павлович (на фото) может вновь приблизиться к бою за звание чемпиона мира, если победит суринамского бойца Жаирзиньо Розенстрайка

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Российский супертяжеловес Сергей Павлович (на фото) может вновь приблизиться к бою за звание чемпиона мира, если победит суринамского бойца Жаирзиньо Розенстрайка

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

UFC, основной в смешанных единоборствах промоушен, объявил о том, что в программу его турнира, который состоится в Саудовской Аравии 1 февраля, включен поединок в супертяжелом весе между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком. Это довольно любопытное и важное для российского спортсмена событие.

Сергей Павлович еще в начале прошлого года считался настоящим явлением в смешанных единоборствах с шикарным будущим. К тому моменту он одержал шесть побед подряд над соперниками высокого уровня, но главное — как именно он их одержал. Все были нокаутированы уже в первом раунде, а чрезвычайно крепким бойцам австралийцу Таю Туйвасе и американцу Деррику Льюису не удалось продержаться против россиянина и минуты.

Сергея Павловича называли лучшим панчером UFC вне зависимости от весовой категории, и ни у кого из экспертов не возникало сомнений в том, что он заслуживает боя за чемпионский титул.

Такой бой Павлович в итоге получил — правда, не за самое престижное звание, а за звание так называемого временного чемпиона против британца Тома Аспинэлла.

Он состоялся в ноябре 2023 года и вылился в неожиданно болезненную для высоко котировавшегося Павловича осечку. Он уже в первом раунде пропустил от британца чрезвычайно мощный удар справа и вскоре оказался в нокауте. А за этим поражением последовало и второе. В июне 2024 года года Сергей Павлович встретился со своим соотечественником Александром Волковым, который, казалось, уже прошел свой пик. Однако Волков оказался готов к поединку гораздо лучше и выиграл единогласным решением судей.

Впрочем, Сергей Павлович даже после второй подряд неудачи сохранил высокую позицию в рейтинге супертяжей UFC.

Опережают Павловича лишь чемпион американец Джон Джонс, Том Аспинэлл и Александр Волков с французом Сирилем Ганом. Ган и Волков в декабре дрались друг с другом, как считается, за претендентский статус. Однако итог боя получился таким, что заставил сомневаться в том, что в ближайшее время кто-то из соперников точно его получит. Ган взял верх, но благодаря чересчур спорному судейскому вердикту, возмутившему многих представителей бойцовского сообщества.

Совершенно очевидно, что февральский успех Сергея Павловича может вернуть его в список охотников за титулом. Дело в том, что ему предстоит иметь дело с очень известным оппонентом. Жаирзиньо Розенстрайк в своей карьере справлялся с такими знаменитостями, как белорус Андрей Орловский и нидерландец Алистар Оверим, и тоже когда-то считался вероятным соискателем чемпионского звания.

К чемпионскому поясу также близок другой россиянин — Петр Ян

Но с погоней за ним у суринамца не сложилось. В последние годы он выступал неровно и проиграл несколько значимых с точки зрения карьерных перспектив поединков. В частности, в 2022 году его быстро, за две минуты, нокаутировал Александр Волков. В этом году Розенстрайк, однако, не проваливался, одолев двух сильных оппонентов — Шамиля Газиева и Тая Туйвасу.

Жаирзиньо Розенстрайк пришел в MMA из кикбоксинга и до сих пор, как и Сергей Павлович, предпочитает делать ставку на ударную технику. А такое сочетание противников, как правило, гарантирует матчам зрелищность.

Алексей Доспехов

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