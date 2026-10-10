ВСУ атаковали железнодорожный мост в Брянской области
10.10.2026, 13:52
В ночь на 10 октября Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному мосту в Выгоничском районе Брянской области дронами самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В результате атаки повреждено железнодорожное полотно моста, однако никто не пострадал. Железнодорожное сообщение по маршруту Брянск — Унеча — Гомель нарушено.
В связи с повреждением моста поезд Москва — Новозыбков проследует только до станции Брянск-Орловский. Дальше пассажиров доставят автобусами по маршруту Брянск — Выгоничи — Почеп — Унеча — Клинцы — Новозыбков. В обратном направлении движение будет организовано автобусами и поездом от станции Брянск-Орловский до Москвы. На маршруте задействованы восемь автобусов.
Поезд Минск — Анапа перенаправлен по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно. Также доставка пассажиров по маршруту Брянск — Выгоничи — Почеп — Унеча — Клинцы — Новозыбков — Злынка осуществляется автобусными маршрутами межмуниципального назначения.
Пригородное сообщение по маршруту Брянск — Унеча — Брянск организуют пригородные поезда до станции Выгоничи, а далее пассажиров будут перевозить автобусами до станции Брянск-Орловский и обратно.
Сроки восстановления железнодорожного полотна определят после проведения комплексного обследования специалистами РЖД.