ВСУ атаковали железнодорожный мост в Брянской области

В связи с повреждением моста поезд Москва — Новозыбков проследует только до станции Брянск-Орловский. Дальше пассажиров доставят автобусами по маршруту Брянск — Выгоничи — Почеп — Унеча — Клинцы — Новозыбков. В обратном направлении движение будет организовано автобусами и поездом от станции Брянск-Орловский до Москвы. На маршруте задействованы восемь автобусов.