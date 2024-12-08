Александру Волкову не легли карты

Российский супертяжеловес Александр Волков во второй раз в карьере проиграл очень важный с точки зрения борьбы за чемпионский титул UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, бой французу Сирилю Гану. Правда, новое поражение сильно отличалось от поражения трехлетней давности. Волков уступил раздельным решением судей, которое слишком многим показалось даже не спорным, а откровенно несправедливым, и, кажется, шанса на чемпионский поединок в обозримом будущем все-таки не лишился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что Александр Волков (слева) в активности и жесткости превзошел Сириля Гана, судьи отдали победу французу

Фото: Reuters Несмотря на то что Александр Волков (слева) в активности и жесткости превзошел Сириля Гана, судьи отдали победу французу

Фото: Reuters

Трехраундовый бой, который состоялся в рамках крупного турнира UFC 310 в Лас-Вегасе, человека, не знающего его деталей, наверняка тянуло бы представить как продолжение череды болезненных осечек в самый неподходящий момент, портящих послужной список классного супертяжа Александра Волкова. Несколько лет назад, находясь рядом с чемпионским званием, он проигрывал Деррику Льюису и Кертису Блейдсу, хотя котировался ничуть не ниже. Потом, в 2021 году, снова очутился возле него, но оступился в поединке с Сирилем Ганом. В 2022-м проворонил возможность участвовать в чемпионском матче, нарвавшись в первом же раунде на болевой прием от Тома Аспинэлла.

Теперь снова оступился в поединке, который UFC позиционировал как претендентский, сведя в нем двух бойцов, располагающихся в рейтинге за владельцами званий промоушена в супертяжелой категории — чемпионом полноценным, американцем Джоном Джонсом, и чемпионом временным, британцем Аспинэллом. И этот-то срыв точно обиднее некуда, потому что после предыдущего проигрыша Волкова хотелось навсегда вычеркнуть из компании тех, кто готов к великим свершениям. Но он в ветеранском возрасте не просто удержал уровень, а даже смог провести апгрейд стиля, добавив ему вариативности, и очередной шанс превратиться в претендента заслужил в свои 36 лет честно — победами над такими мощными противниками, как Жаирзинью Розенстрейк, Александр Романов, Тай Туиваса и Сергей Павлович.

Но есть детали, придающие этому проигрышу Александра Волкова специфический оттенок, выделяющие его среди прочих. Во втором поединке с Сирилем Ганом, в отличие от первого, он не выглядел слабой стороной. Скорее, наоборот, слабой стороной выглядел француз. По ходу его каждый из противников оказывался в тяжелой ситуации — либо после пропущенных ударов, либо оказываясь на настиле и увертываясь от удушающих приемов.

Но, как ни крути, от ощущения, что в активности и жесткости Волков Гана превзошел, деться было некуда.

Он чуть чаще попадал, чуть чаще имел формальный контроль в партере. А еще был чуть интереснее, что ли, даже исполнив однажды редкий в супертяжелом весе трюк, когда пробил рукой так называемый бэкфист, резко крутанувшись вокруг собственной оси.

А на то, что участники поединка разделяют это ощущение, намекал их внешний вид после его окончания. Александр Волков стоял рядом с рефери, уже явно готовясь отмечать успех, Сириль Ган — с такой кислой физиономией, будто и не надеялся на то, что судьи его пощадят. Но пощадили.

Выиграл Волков с минимальным перевесом — 29:28 — лишь на одной карте из трех.

На двух значился такой же счет в пользу Гана, который стремительно умчался из октагона, проигнорировав правило, согласно которому победителю полагается сказать после объявления решения какие-то слова. Было похоже на бегство от стыда.

А все, что происходило дальше, подтверждало эту версию. На пресс-конференции Александр Волков просил присутствующих разглядеть на его лице следы хоть какого-то урона, нанесенного ему соперником, зная, что их нет, а Сириль Ган признавался, что не чувствует себя «счастливым». Менеджер россиянина Иван Банников убеждал ТАСС, что «все руководство UFC согласно, что Александр победил», и «именно он становится претендентом, а не Ган» и «подерется в следующем бою за титул».

А глава промоушена Дейна Уайт заверял, что прекрасно слышал, как жутко гудел после боя недовольный зал, и честно говорил, что, на его взгляд, верх взял Волков.

Сайт MMA News тем временем с удовольствием собирал подборку высказываний болельщиков по поводу исхода поединка в соцсетях, и термин «ограбление» в них еще был далеко не самым жестким. А другие медиаресурсы с удовольствием публиковали фото трех судейских карт — разумеется, ради одного-единственного имени. Наряду с Дзюнитиро Камидзо и первый, и второй раунд, в котором французу было довольно непросто, Сирилю Гану отдала Аделейд Берд, с которой связана такая история, что, если серьезно интересуешься единоборствами, ни за что не забудешь, хотя и прошло немало времени. В 2017 году два феноменальных боксера Сауль Альварес и казахстанец Геннадий Головкин впервые встретились друг с другом в бою за титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг). Бой был равным, но, по мнению подавляющего большинства экспертов, Головкин все же имел крохотный перевес. Итоговым его результатом, однако, стала ничья, образовавшаяся прежде всего благодаря мнению бокового арбитра Аделейд Берд. Чересчур особенному мнению. На ее карте счет был 118:110 в пользу Альвареса, а в тренде тогда были довольно опасные в плане соответствия трансформирующимся этическим нормам шутки насчет того, что же могло заставить Берд написать удивительные цифры. Она извинялась, смиренно приняла отстранение от обслуживания топовых поединков, но вот обнаружилась в смешанных единоборствах.

Алексей Доспехов