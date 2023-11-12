Сергей Павлович испробовал нокаут

Сергей Павлович упустил шанс стать первым в истории отечественным чемпионом UFC — основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена — в супертяжелом весе. В бою за временный чемпионский статус в Нью-Йорке российский нокаутер, уже признанный феноменом, сам нарвался на панчерское озарение, посетившее британца Тома Аспиналла, и проиграл уже в первом раунде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Павлович (слева) считался фаворитом в бою против Тома Аспиналла, однако уже через минуту и девять секунд после начала поединка оказался в нокауте

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Сергей Павлович (слева) считался фаворитом в бою против Тома Аспиналла, однако уже через минуту и девять секунд после начала поединка оказался в нокауте

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Поражение, которое Сергей Павлович потерпел в легендарном Madison Square Garden в рамках турнира UFC 295, наверняка стало для него очень болезненным из-за контекста. В этом году Павлович уже был признан феноменом смешанных единоборств. Дебютировав в UFC в 2018 году проигрышем от знаменитого голландца Алистара Оверима, Павлович, привыкнув к уровню промоушена, затем одержал шесть побед подряд. Все — нокаутом. Вернее, все — нокаутом в первом раунде. Над классными противниками. Про него говорили как про уникального панчера, который ничем в этом смысле не хуже сбежавшего из UFC Франсиса Нганну, недавно чуть не угробившего своим ударом выдающегося боксера Тайсона Фьюри. И такое явление просто настаивало на какой-то формальной награде.

Она, казалось, плыла в руки Сергею Павловичу. Вообще-то в Нью-Йорке должны были драться другие, американские, супертяжи — завоевавший в этом году чемпионское звание Джон Джонс, еще недавно возглавлявший рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (теперь с верхней строчки его сместил россиянин Ислам Махачев, чемпион в легком весе, до 70 кг), и Стипе Миочич. Но Джонс получил повреждение грудных связок, а UFC решил дать ему возможность восстановиться и позже провести все-таки бой с Миочичем, не лишая титула за простой, но при этом разыграть так называемый временный в бою с участием Сергея Павловича и другого бойца из верхней части классификации.

При этом вполне очевидно, почему Павлович котировался перед поединком выше своего соперника. Дело не только в его особенном таланте. Важнее даже другое.

Павлович был официальным запасным в шоу. То есть UFC с самого начала предусмотрел вариант, при котором ему выпадет возможность выйти в октагон.

Следовательно, россиянин провел практически полноценную подготовку к поединку. И этого точно не скажешь про Тома Аспиналла. Британец узнал о том, что будет драться в бою настолько высокого ранга, с настолько опасным оппонентом, лишь за две с небольшим недели до события.

Но реальность резко отличалась от прогнозов. Том Аспиналл всей своей тоже довольно яркой карьерой в UFC (в ней было единственное поражение — от Кертиса Блейдса в июле прошлого года, и то случайное, из-за травмы колена) доказывал, что в MMA мало бойцов, равных ему в плане универсальности и гибкости. И было совершенно непонятно, на что он в бою с Сергеем Павловичем сделает ставку. Соблазн предположить, что на борьбу, на нейтрализацию ударной мощи россиянина, был велик.

Однако Аспиналл на удивление легко согласился рубиться в стойке, по сути, на территории противника.

И создалось впечатление, что допустил фатальную ошибку, потому что, пропустив колючий лоукик, Павлович проверил британца увесистыми ударами в голову, которые явно доставили тому проблемы.

Но дальше случилось что-то совершенно неожиданное. Тома Аспиналла эти пробоины не заставили осторожничать. Он по-прежнему держался близко к оппоненту, показывая, что не против рискнуть. А риск окупился быстро. Павлович, выцеливая мишень, слегка, на мгновение, зазевался, и тут же ему в висок впился британский кулак. Потом он вонзился в него еще раз, и Павлович рухнул на настил, уже не в состоянии защищаться и вынуждая рефери зафиксировать ранний, уже через минуту и девять секунд после старта боя, нокаут. Это счастливое панчерское озарение, как считает ESPN, гарантировало Аспиналлу скорый поединок за полноценный чемпионский титул: он проведет его после того, как состоится матч между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Павловича же оно отбросило от него, но, видимо, не так уж далеко. Как ни крути, второй шанс такому неординарному бойцу UFC обязан, видимо, подарить.

Алексей Доспехов