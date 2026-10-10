В НАТО заявили, что не планируют блокировать Калининград
10.10.2026, 14:11
Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс не планирует блокировать Калининград. По его словам, сообщения о подобной угрозе «основаны на несуществующем сценарии, призваны запугать и внести раскол».
«Мы не стремимся к конфронтации, поскольку это противоречит самой сути оборонительного союза, каким является НАТО», — заявил господин Каво Драгоне в интервью La Repubblica.
При этом военный блок располагает необходимыми инструментами для сдерживания потенциальных угроз и быстрого реагирования на них, добавил адмирал. Обстановку на восточном фланге НАТО он описал как «серьезную», но остающуюся «под контролем».
Страны НАТО летом начали укреплять восточный фланг альянса на фоне вывода части американского военного контингента из Европы и риторики некоторых государств об угрозе нападения со стороны России. В частности, в Польше выбрали стратегию укрепления обороны вдоль границы с Белоруссией и Калининградом.
Посольство России в Бельгии предупредило НАТО о риске конфликта при блокаде Калининграда. Посольство России в Ирландии пригрозило применением ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что из-за «оголтелой милитаризации Европы» России нужно заранее сформулировать свою позицию: Калининградская область — неотъемлемая часть России, любые попытки давить на этот регион неприемлемы.