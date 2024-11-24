Петр Ян победил на вызов

Известный российский боец Петр Ян сделал неплохую заявку на возвращение принадлежавшему ему когда-то титула чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в категории до 61 кг. Несмотря на полученную недавно серьезную травму колена, Ян прежде всего за счет классной работы в стойке очень уверенно победил в Макао другого экс-чемпиона — бразильца Дейвисона Фигейреду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент боя между Петром Яном (слева) и Дейвисоном Фигейреду

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Момент боя между Петром Яном (слева) и Дейвисоном Фигейреду

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Петр Ян выиграл в Макао бой, у которого из-за схожести биографий участников была занятная «афиша». В 2020 году почти одновременно оба завоевали чемпионские титулы: Ян — в категории до 61 кг, а Дейвисон Фигейреду — до 57 кг. Оба, казалось, благодаря своим талантам могли долго их удерживать, но допустили срывы и расстались со званиями. Оба в последнее время, уже в одной и той же категории, настойчиво карабкались на вершину.

Очное противостояние двух экс-чемпионов началось тревожно для Петра Яна. Он долго лечил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок колена, и соперник сразу перевел его в партер.

Однако Ян легко пережил тейкдаун, быстро встал на ноги, а дальше разбирался с соперником удивительно уверенно.

В борьбе он Дейвисону Фигейреду не уступал, а в стойке, которая и прежде была надежным оружием россиянина с его отличной боксерской подготовкой,— превосходил на голову. Масштаб превосходства проще всего оценить по количеству нанесенных оппонентами ударов из тех, что в MMA называют «значительными», то есть причиняющими пропустившему очевидный урон. У Фигейреду их набралось 53, у Яна — 121.

Нокаута россиянин так и не добился, но по очкам победил с огромным перевесом — 50:45 на всех трех картах. Иными словами, никому из судей не пришло в голову подарить Дейвисону Фигейреду хотя бы раунд.

Предсказать, о чем будет говорить Петр Ян после этого поединка, было несложно. Конечно, он говорил о том, что вызывает на бой чемпиона — грузина Мераба Двалишвили. И ссылался на то, что недавно Двалишвили сказал, что сам лично считает наиболее достойным статуса претендента именно Дейвисона Фигейреду. Получается, что того, кто, по версии грузина, был номером один в весе, Ян разгромил в пух и прах, а следовательно, как-то странно уклоняться от столкновения с ним.

Алексей Доспехов