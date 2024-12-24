Экокатастрофа в Анапе. Главное

Утром 15 декабря во время сильного шторма в Керченском проливе с разницей в 1,5 часа потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 11 членов экипажа попали в больницу с переохлаждением, один человек погиб. Задержаны оба капитана танкеров, возбуждено уголовное дело. К утру 17 декабря вылившийся из танкеров мазут достиг берега Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. На «прямой линии» президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее экологической катастрофой, заявив, что из танкеров вылилось 40% нефтепродуктов. Волонтеры и сотрудники экстренных служб чистят от мазута пляжи и отмывают загрязненных птиц. Все самое важное о разливе нефтепродуктов в Черном море — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

24 декабря 18:06 Власти Краснодарского края выделят на ликвидацию экокатастрофы в Анапе 1,2 млрд руб. в виде межбюджетных трансфертов.

24 декабря 17:56 Власти Кубани рассказали, как утилизируют загрязненный мазутом песок.

24 декабря 17:30 В Краснодарском крае начаты работы по оценке ущерба в рамках следственных действий после крушения танкеров в Керченском проливе.

24 декабря 16:40 При реализации проекта «Новая Анапа» планируют учесть последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей после крушения танкеров в Керченском проливе.

24 декабря 15:14 В Краснодарском крае специалисты обработают два галечных пляжа сорбентом для очистки от нефтепродуктов. На месте работают только спасатели из аттестованных аварийно-спасательных формирований. Из соображений безопасности туда не допустят волонтеров.

24 декабря 14:42 В промзоне хутора Воскресенский в Анапе создают временную перевалочную площадку, куда будут привозить собранный на пляжах загрязненный грунт, а оттуда — доставлять его для утилизации и обеззараживания на сертифицированные предприятия. Такое решение позволит вдвое ускорить вывоз загрязненного песка с пляжей курорта, считают власти. Площадку хотят открыть для спецтранспорта с 26 декабря. Власти Анапы хотят сделать ее круглосуточной.

24 декабря 14:30 Власти РФ пока не рассматривают введение федерального режима чрезвычайной ситуации после утечки нефтепродуктов в Черное море.

24 декабря 14:29 Из-за загрязнения побережья Анапы нефтепродуктами люди массово отказываются от поездок на курорт. Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян говорит, что снимаются до 90% брони. По словам эксперта, пострадали пляжи 80% отелей Анапы.

24 декабря 14:20 За полдня с пляжа Анапы вывезли 80 кубометров загрязненного песка.

24 декабря 13:38 Владельцы танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Керченском проливе, возьмут на себя ответственность за подъем и утилизацию судов, сообщили в Минприроды РФ.

По оценке ведомства, объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200 тыс. тонн. По состоянию на 24 декабря, утечка мазута уже распространилась на 800 кв. км акватории Черного моря.

24 декабря 12:47 Мэрия Анапы запустила проект «Спаси море». В рамках него также запустили единый колл-центр, где любой желающий может узнать необходимую информацию по координации работы по ликвидации последствий разлива мазута. За получением необходимой информации можно обратиться по телефону: 8 (86133) 3-25-74. Контактный центр работает ежедневно с 8:00 до 18:00.

24 декабря 12:31 В Роспотребнадзоре заявили, что пробы воды в Черном море на Кубани не соответствуют санитарным нормам.

24 декабря 12:25 Экологическая катастрофа в Черном море может привести к сокращению популяции рыб и утрате эндемичных видов животных, сообщил ведущий научный сотрудник Международного центра экологии Университета «Сириус» Андрей Гринько.

24 декабря 12:11 Для ликвидации чрезвычайной ситуации в Анапе увеличат количество спецтехники. На труднодоступные участки побережья для очистки от мазута направят вездеходы.

24 декабря 12:02 В Анапе спасли 1057 птиц, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов в Черное море. Также обнаружили 210 пернатых, которых спасти не удалось.

24 декабря 11:26 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря и выброса мазута на берег Анапы.

24 декабря 11:01 Власти Кубани опровергли информацию о захоронении мешков с мазутом на пляже. Накануне в соцсетях распространилось видеосообщение о том, что на пляже «Фея-3» в Анапе якобы идет захоронение собранных мешков с мазутом.

24 декабря 10:24 В Краснодарском крае обследовали, в том числе повторно, 190 километров береговой линии. Специалисты Морспасслужбы очистили более 24 тыс. кв. м акватории, собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости. В море установили 200 метров боновых заграждений.

В порту Анапы собрали более 14 тыс. тонн нефтесодержащей жидкости и более 21 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В Крыму обследовали 349 километров. Собрали и вывезли более 109 тонн загрязненного песка и грунта.

Ликвидацией пятен в акватории Керченского пролива занимаются более 9,5 тыс. человек и 437 единиц техники.

24 декабря 09:54 Новые участки выбросов мазута на побережье Краснодарского края на утро 24 декабря не обнаружены, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня погода позволит активно вывозить собранный в мешки грунт на временные площадки, а оттуда — на специализированные предприятия по утилизации. Как пояснил губернатор, таких площадок в крае три: «Сириус» и «Биопотенциал» в Темрюкском районе, а также «Агентство «Ртутная безопасность» в Абинском районе.

24 декабря 08:30 Число погибших дельфинов на Кубани после разлива нефтепродуктов выросло до 19.

24 декабря 08:23 В Краснодарском крае сорбентом обработали уже более 24 тыс. кв. м акватории, где в ходе мониторинга были выявлены пятна мазута.

24 декабря 07:45 Пробы морской воды, взятые в Анапе после столкновения двух танкеров, перевозивших мазут, соответствуют санитарным нормам, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

23 декабря 21:00 По инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на Кубани организуют онлайн-трансляцию, благодаря которой за ликвидацией последствий разлива мазута в Анапе можно будет наблюдать в режиме реального времени.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, загрязнение наблюдается на протяжении 54 км.

К концу 24 декабря ожидается прибытие техники и 350 тыс. мешков, которые раздадут волонтерам.

23 декабря 20:38 За сутки краснодарские спасатели и волонтеры вывезли 14 самосвалов мусора с пляжей Анапы. За прошедшие сутки краснодарские спасатели и волонтеры очистили еще 0,9 км пляжа в Анапе.

23 декабря 20:26 На пляжах Анапы, где ведутся работы по ликвидации последствий разлива мазута, дежурят медицинские работники. Волонтеров во время работы с нефтепродуктами призывают придерживаться нескольких правил: использовать перчатки, спецкостюмы, очки, респираторы и маски, а также регулярно менять респираторы по инструкции.

«Если у вас аллергия, хронические заболевания, проблемы с легкими, то лучше воздержаться от нахождения вблизи мазута»,— подчеркнул министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

23 декабря 20:03 За сутки на побережье Кубани и Крыма собрали 4 тысячи тонн загрязненного грунта. Всего с начала ликвидации ЧС собрали 21 тыс. тонн.

23 декабря 19:25 В Краснодарском крае с момента крушения танкеров 15 декабря были найдены тела 12 дельфинов. Причиной их гибели, возможно, стал разлив мазута.

23 декабря 17:42 Для ускорения вывоза с пляжей загрязненного мазутом песка направили еще 50 самосвалов. «Новая схема логистики ускорит очистку пляжей от нефтепродуктов»,— уверен глава Кубани Вениамин Кондратьев.

23 декабря 16:50 Промышленные предприятия Краснодарского края поставили 15 тыс. специальных мусорных мешков для сбора загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. Также передали 3,5 т специализированных шампуней, которые волонтеры используют для спасения птиц и животных.

23 декабря 16:39 Пляжи Краснодарского края, где произошел выброс мазута после крушения танкеров, планируют очистить до 1 февраля 2025 года.

23 декабря 14:54 От нефтепродуктов на Кубани очистили порядка 40 км береговой линии. Всего, по данным МЧС РФ, загрязнено 54 км берега. Собрали более 17 тыс. тонн песка и грунта. Спасены 972 птицы, порядка 900 переданы в центр реабилитации. На месте работают более 10 тыс. человек и 360 единиц техники.

23 декабря 14:54 Сейчас на пляжах в Анапе установлено 11 палаток, где участвующие в ликвидации ЧС из-за разлива нефтепродуктов могут согреться, выпить горячий чай и перекусить. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, при понижении температуры готовы установить еще 10 пунктов обогрева.

23 декабря 13:44 Для волонтеров и всех, кто участвует в ликвидации ЧС в Анапе, создали два официальных информационных ресурса в Telegram — Единый координационный центр волонтеров и «Анапа. Волонтеры моря».

23 декабря 12:50 В Анапе открыли шесть новых пунктов обогрева для волонтеров и спасателей. Общее количество точек возросло до 11.

23 декабря 12:43 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оперативно купировать выброс загрязнений из танкеров и в море.

23 декабря 12:30 Мазут по побережью Краснодарского края и Крыма после аварии в Керченском проливе не будет распространяться быстро из-за слабого течения Черного моря, уверен эколог. Мазут может распространяться по побережью Кубани в течение нескольких месяцев.

23 декабря 12:03 В Анапу прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова.

23 декабря 11:56 Власти Кубани заявили, что повторные выбросы мазута произошли почти на всех местах, где ранее провели уборку. Фиксируют загрязнения разного масштаба — от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 кв. м. до 50 кв. м. В основном, повторные выбросы мазута зафиксированы в районе реки Можепсин, в Благовещенской и на пляже Джемете.

23 декабря 11:30 Спасли 972 птиц.

23 декабря 10:20 Министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов заявил, что объем загрязненного мазутом грунта на побережье Краснодарского края может вырасти до 200 тыс. тонн.

23 декабря 08:45 Власти Анапы просят жителей и туристов исключить из своих маршрутов Пионерский проспект в связи с работами по устранению последствий разлива мазута.

23 декабря 07:30 В Краснодарском крае убрали более 17 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. Всего очистили около 39 км береговой линии.