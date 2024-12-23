Глава Кубани о разливе мазута: нужно как можно быстрее провести работы в море

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым осмотрели, как проходит сбор нефтепродуктов на участке «Белый пляж» и у реки Можепсин. Глава региона отметил, что нужно оперативно ликвидировать выброс загрязнений из танкеров в море, напомнив, что такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Главное, чтобы они (пятна) на берег перестали попадать. Важно, чтобы море перестало их выбрасывать. Иначе работа, которую мы сегодня проводим, будет иметь минимальный эффект»,— сказал губернатор.

Ранее оперштаб региона отметил, что в ночь на 23 декабря из-за шторма произошли повторные выбросы мазута почти на всех местах, где ранее провели уборку. Всего после шторма в зоне ЧС в Анапе обследовали 23 км берега.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина