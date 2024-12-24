Число погибших дельфинов на Кубани после разлива нефтепродуктов выросло до 19

С 15 (с момента ЧС) по 23 декабря на берегу Черного моря нашли 19 выбросившихся азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Об этом сообщили в научно-экологическом Центре спасения дельфинов «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Новороссийске четыре погибших азовки нашли в Алексино, три — на Волочаевском пляже и одну — на Суджукской косе. «Все особи без следов мазута, свежие, упитанные. Наш осмотр и предварительные исследования показали отсутствие признаков истощения, заболеваний, следов прилова и травм. Наиболее вероятная причина — острая интоксикация»,— пояснили в центре.

В Анапе одну азовку нашли в Благовещенской, она была с фрагментами мазута на теле. Одну белобочку нашли в Веселовке. В центре сообщают, что животное было разрублено пополам, причиной смерти стал не мазут.

В Джубге также нашли одну азовку. Она была истощена, без следов мазута.

«Очень важно в такой чрезвычайной ситуации проводить официальные государственные исследования и вскрытия для подтверждения причин гибели, подсчета ущерба морской экосистеме. Пока китообразных просто забирали на полигон»,— сказали в «Дельфе».

Татьяна Ручкина