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На Кубани с пляжей вывезли более 17 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

В Краснодарском крае волонтеры и специалисты убрали более 17 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. Всего очистили около 39 км береговой линии, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Работы охватили несколько участков, включая территорию от озера Соленое до Бугазской косы, а также пляжи в Анапе и Витязево. На утилизацию вывезли уже 14,5 тыс. тонн грунта, который направили на спецпредприятия.

Ликвидацию загрязнений приостановили вечером 22 декабря из-за шторма на побережье. Возобновить уборку планируют сегодня утром. При этом сохраняется риск нового выброса нефтепродуктов на берег.

Мазут оказался на побережьях Кубани после крушения двух танкеров «Волгонефть». Судна столкнулись в Керченском заливе 15 декабря.

Нурий Бзасежев

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