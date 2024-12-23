Рубль положился на ставку

Рубль неожиданно начал укрепляться, хотя Центробанк оставил ставку без изменений. Участники рынка считали, что показатель вырастет до 23%, что увеличило бы приток средств на вклады. Этого не произошло, но по итогам пятницы, 20 декабря, доллар все равно подешевел на рубль, до 102, а евро потерял 1,5 руб. руб. и остановился на отметке 106,5 руб. Сейчас ЦБ поддерживает рынок, отказавшись покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, но эта мера действует уже месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

А что тогда произошло? И стоит ли отказаться от доллара в пользу депозита? Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков считает динамику курса ожидаемой: «На него ключевая ставка ЦБ большого влияния не оказывает. Основную роль играет победа тех сил, которые ориентированы на развитие экономики, а не на удушение инфляции любой ценой. Ситуация в экономике может несколько улучшаться. Послабления в сфере семейной ипотеке — это стимул для роста отрасли недвижимости, который потянет за собой многие другие сегменты, например, металлургию и банковский сектор.

Кроме того, в конце года рынок более или менее стабилизировался после санкций, наложенных на Газпромбанк. Более того, они также были ослаблены для ряда стран, которые закупают российский газ. Предложение юаня на отечественных рынках более или менее стабильно. Плюс решение ФРС о том, что в США ставка все-таки вряд ли будет резко снижаться — это определенное сдерживание темпов роста американской экономики, что косвенно влияет на курс рубля. Вместе с тем я не думаю, что произошло какое-то массовое изменение общественного мнения в сторону того, что депозиты больше не будут расти — это первое. Второе, есть ощущение, что те, кто уже мог разместить средства на вкладах при текущих ставках 21%+, уже это сделали.

Свободной ликвидности, которую готовы отдать в банковский сектор, у населения осталось достаточно немного».

После резкого ослабления в конце ноября, когда курс на межбанке доходил до 115 руб. за доллар, прогнозы участников рынка на следующий год стали хуже. Например, глава Сбербанка Герман Греф допустил, что рубль ослабнет более чем на 10%. В опубликованном ЦБ опросе экономисты заключили, что средний курс в 2025-м составит 102 руб., хотя прежде ожидали не больше 95 руб. Минэкономразвития по-прежнему считает, что доллар будет стоить около 96,5 руб. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа Капитала» Владимир Брагин согласен, что национальная валюта должна быть крепче, но добиться этого можно только одним способом:

«Мне кажется, справедливый курс рубля должен быть сильно ниже, по большому счету где-то на уровне 50-60. Понятно, что все равно есть какой-то отток капитала, но, думаю, где-нибудь в районе 80-85 вполне рубль может быть. Собственно, без укрепления нацвалюты не решается задача снижения инфляции. С другой стороны, это потребует несколько других вещей, чтобы доходы не оставались на внешних счетах и не копились у экспортеров, а все-таки тратились на оплату импорта в Россию. Поэтому я полагаю, что пересмотр экономической политики будет иметь место в будущем году.

Когда с той стороны действия носят административный характер, а именно санкции, мы почему-то продолжаем придерживаться рыночного подхода и рассказывать, что не станем на курс рубля влиять.

Выглядит это очень странно, потому что курс у нас уже давно не рыночный. Когда в Россию деньги не идут ни под каким соусом, а из РФ происходит постоянный отток капитала, его нужно финансировать. Чем его можно финансировать? Только профицитом торгового баланса. Я сильно сомневаюсь, что 2025-м стоит придерживаться тех же рецептов, которые были хороши в 1998 году».

20 декабря Эльвира Набиуллина предупредила, что ЦБ еще может поднять ключевую ставку, но банки все равно будут снижать доходность по депозитам. Это связано с тем, что они выдают меньше кредитов, падает выручка, соответственно, и возможность выплачивать высокие проценты. В ВТБ “Ъ FM” сообщили, что ставки по вкладам достигли пика. Но назвать их однозначно лучшим инструментом сбережений нельзя, полагает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг:

«Думаю, что ставки по депозитам могут начать снижаться. Они могут оказаться даже в какой-то момент ниже ключевого показателя. Это действительно сделает привлекательным депозит до конца 2024-го, может быть, до января, 2025-го. Но затем они будут менее интересными. Ставка не растет так агрессивно, как ожидалось. Это работает в пользу сохранения достаточно высокого потребительского спроса, спроса на импорт и возможностей компаний перекладывать часть издержек на потребителя. Поэтому, например, мои ожидания по курсу стали более негативными после решения ЦБ. Действительно, мы до уровня 110-115 руб. за доллар к концу 2025 года вполне можем дойти.

Что касается депозитов, надо думать не в рамках одного года. Проблема заключается в том, что реинвестировать открытые на год вклады, например, под ставку 20% с чем-то, в следующем году можно под гораздо более низкий процент. Те, кто думают вперед, на самом деле должны не класть яйца в одну корзину, а размышлять о том, какие есть более долгосрочные инструменты. Есть параллельная история с золотом, которое в 2025-м вполне может продолжать расти на фоне высокой мировой инфляции. Оно тоже привязано к валюте и тоже может быть интересным активом».

Судя по мониторингу ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков превышает 22%. Из данных платформы «Финуслуги» следует, что на полгода клиент может открыть депозит в среднем под 23%, на год — под 21,5%.

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Иван Якунин