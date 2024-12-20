«ЦБ таким образом отводит нас от сценария стагфляции»

Центробанк оставил ключевую ставку без изменения, сохранив ее на уровне 21%. При этом рынок ждал от регулятора нового ужесточения денежно-кредитной политики, причем экономисты не исключали повышения ключевой ставки как до 23%, так и до 25%. О том, какими будут последствия такого решения ЦБ, — экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

— Мы реакцию рынка давайте пока оставим в стороне, хотя я скажу, что взлетают российские индексы до новых высот. Но что говорит нам Центробанк в пресс-релизе? Регулятор отмечает, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, и этому способствовали автономные от ДКП факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

Давайте здесь сделаем паузу и попробуем оценить, как ЦБ отвечает на актуальный вопрос — это пик ставки или нет? Получается, что вроде бы да.

Некое пространство для маневра, конечно, есть, потому что Банк России все-таки отмечает текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Но получается, что сама оценка регулятора говорит, что охлаждение кредитной активности есть, и достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции. Дальше, конечно, будет оцениваться целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (я напомню, что оно состоится 14 февраля 2025 года). По прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели на этом уровне.

Что касается текущей оценки инфляции, то тут есть любопытные моменты. В октябре-ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год. В предыдущем квартале, как говорит ЦБ, было 11,3%. Регулятор отмечает, что хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, но устойчивое инфляционное давление усилилось, показатель базовой инфляции в октябре-ноябре увеличился в среднем до 10,9%. Мы это видели и в отчетах Росстата. Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы. А недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля.

Вот тоже интересный аспект — ЦБ отдельно обращает внимание на девальвационный фактор. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%, и это тоже можно записать себе, как говорится, в тетрадочки. Инфляционные ожидания продолжают расти, усиливая инерцию устойчивой инфляции, они увеличились в декабре, опять же, ничего нового. И самое главное, что, судя по оперативным данным, в октябре-ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям третьего квартала 2024 года. От себя скажу, что ЦБ таким образом как-то нас отводит от сценария стагфляции, то есть замедление темпов роста пока не наблюдается. И основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.

Возвращаясь к реакции рынка: индекс Московской биржи взлетел на отметку 2,542, то есть у нас рост 5% с лишним. Из компонентов любопытно, что те активы, которые многие считали самыми закредитованными и пострадавшими от высоких ставок, естественно, идут вверх. Я назову одно имя, и тем, кто следит за рынком, сразу все станет понятно: АФК «Система» рост +12,4%. Есть, понятное дело, существенное укрепление позиций наших корпораций: «Газпром» (+4%), ЛУКОЙЛ (+3,6%), «Норникель» (+6,8%), «Аэрофлот» (+3,7%), и, как говорится, далее по списку.

Я проще скажу: ни одной красной бумаги в составе индекса не осталось.

Если судить по наименьшим темпам роста, мы с вами можем отметить какие-то бумаги того же «ФосАгро», прибавляющие скромные сотые или десятые доли процента, и ведь это еще не вечер. Я думаю, что сейчас рынок реализует текущие какие-то желания.

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Константин Максимов