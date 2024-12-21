

Решение Центробанка по ключевой ставке не совпало с ожиданиями экономистов. Они считают, что виноват в этом сам регулятор. Консенсус был в том, что ключевая ставка вырастет до 23%. Некоторые собеседники “Ъ FM” говорили, что возможно и более резкое движение — до 25%. Но в итоге показатель остался неизменным. На последнем в 2024 году заседании регулятор даже смягчил риторику.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Сигнал Эльвиры Набиуллиной называют нейтральным. Помимо контроля роста цен она собирается уделять внимание и росту экономики.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Я убеждена, что ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция была бы гораздо выше. Мы просчитывали альтернативные сценарии. И если бы мы, например, оставили ставку на уровне 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и, главное, она продолжала бы быстро ускоряться. Но задача денежно-кредитной политики не в том, чтобы снизить инфляцию любой ценой. Наша задача гораздо сложнее — замедлить рост спроса таким образом, чтобы это не мешало экономике наращивать свои производственные возможности, свой потенциал. Поэтому мы двигаемся постепенно, чтобы не навредить. И сейчас мы видим, что под влиянием ставки, под влиянием мер банковского регулирования кредитование замедлилось уже во всех сегментах. И если такая динамика кредитования сохранится, то постепенно это отразится и на спросе, и на инфляции. Нам, конечно, всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, но экономика находится в неординарной ситуации. Множество факторов затрудняют влияние нашей ставки на инфляцию, и мы это понимаем. Поэтому наш план "Б" такой: ключевая ставка плюс терпение.

В последних релизах ЦБ прямо отмечал, что сохранение ключевой ставки возможно только в случае существенного замедления инфляции. Но рост цен, наоборот, ускорился. Ноябрь стал худшим с 2002 года. В декабре цены росли на 0,5% в неделю, хотя цель — 4% в год. Помимо этого, на октябрьском заседании регулятор допускал еще одно повышение. Рынок знает, что кроется за этой формулировкой, говорит директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой: «Сигнал, который использовался последние два-три заседания, — то, что ЦБ допускает возможность повышения. То есть очевидно, что коммуникация ЦБ сломалась.

Банк России очень долго разгонял рынок и нацеливал его на то, что мы движемся только вверх. То есть прогнозы были к повышению потому, что регулятор всех уговорил, а не потому, что все считали, что так и нужно. И мне казалось, и по-прежнему кажется, что снижение ставки начнется быстрее, чем ждет рынок, то есть второй квартал 2025 года. И к концу года он будет находиться на уровнях ниже тех, которые предполагает текущий консенсус-прогноз. 16%, может быть, 17% — это выглядит более чем реалистичным, а рынок закладывался на что-то около 20%. То, что мы наблюдаем сейчас, эти прогнозы, которые слышатся от ЦБ, они не соответствуют той коммуникации, которую давал регулятор.

Потому что инфляция выше, чем то, что ожидали даже самые отъявленные пессимисты, а решение по ставке — неизменность».

Жесткую денежно-кредитную политику критиковали глава «Ростеха» Сергей Чемезов и владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Источники Bloomberg утверждают, что на действия регулятора президенту России Владимиру Путину жаловался и премьер-министр Михаил Мишустин — якобы они мешают правительству поддерживать подсанкционную экономику. Помимо этого Эльвиру Набиуллину в последние месяцы часто упоминали депутаты Государственной думы, требуя дать им полномочия отправить председателя ЦБ в отставку. Но вряд ли это было определяющим для ключевой ставки, рассуждает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Много было каких-то комментариев из разряда "неожиданные решения", и даже были какие-то инсинуации по поводу того, что вот это давление на ЦБ возросло. Адекватность решения ЦБ текущему моменту всегда важнее предсказуемости. Точечные доказательства говорят, что рефинансироваться для бизнеса стало чрезвычайно сложно. То есть речь идет даже уже не только о стоимости, о возможности пойти даже по дорогой ставке и получить себе кредит.

Сегодняшняя инфляция — это не продукт сегодняшней ставки, а той, которая была год назад. В инструкции лекарства не написано: "Пей, пока не впадешь в кому". Там написано: "Выпей вот эту дозу при таких-то проблемах". И 21-процентная ставка, возможно, это даже выше дозы, которая нужна при таких проблемах с инфляцией. Очень много процессов происходило за последние три года, которые хорошо дают понимание о том, что инфляции было бы трудно сохраниться на 4% при любых условиях. Но другое дело, что в геополитическом плане отправить российскую экономику своими силами в рецессию было бы неприемлемым сценарием. Экономика, находящаяся в состоянии ведения военных действий, должна все-таки избегать рецессии».

В ЦБ отметили, что ужесточение денежно-кредитных условий было более существенным, чем регулятор предполагал в октябре. Условия по займам находятся на уровне, которому свойственна ключевая ставка 24%. Кредитная активность охладилась во всех сегментах. Банк России считает, что есть предпосылки для возврата инфляции к цели в 4% в 2026 году. Впрочем, из-за санкций можно ожидать «повышенную волатильность курса рубля».

Вероятно, в новом году ставка расти уже не будет, рассуждает экономист Виктор Тунев, который входил в число тех, кто верно предсказал исход минувшего заседания: «Центральный банк осознал, что дальнейшее повышение ставки чревато и принесет большее вреда, чем пользы. Оно совпало с моим ожиданием — останется на уровне 21%. В текущей ситуации это наиболее правильное решение. Почему? Потому что мы видели, какой был эффект от ставки в последние месяцы: инфляция только ускорялась, курс ослаб. Есть определенные проинфляционные эффекты от ставки в краткосрочном периоде, они могли бы усугубиться. Кредитование, о котором Центральный банк в последнее время активно упоминал в своих пресс-релизах, начало замедляться.

И здесь все может прийти просто к кредитному кризису, если дальше ужесточать политику. Что будет дальше? Скорее всего, мы увидим замедление кредитования в данных. При этом ставки по депозитам останутся на высоком уровне, и доходы по депозитам будут также увеличивать размер денежной массы. В этой ситуации проблема, что некоторые банки могут понести убытки и создавать резервы под кредитные риски. И это может вынудить ЦБ снижать ставку раньше, но, скорее всего, нескоро. Чтобы убедиться, что ставку нужно снижать, ЦБ нужны несколько месяцев.

Поэтому сейчас, наверное, хорошая возможность фиксировать текущий уровень ставки для вкладов, для вложений в облигации. Вряд она будет выше в ближайшем будущем».

Участники банковского рынка уже предупредили, что ставки по сберегательным программам достигли пика и больше расти уже не будут.

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Иван Якунин