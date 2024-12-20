Вкладам снижают доходность
Как решение ЦБ по ключевой ставке отразится на сберегательных продуктах банков
Банки начнут снижать ставки по вкладам, об этом предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это связано с сокращением кредитования: стоимость займов пойдет вниз, а вслед за ней и доходность по депозитам. В пятницу, 20 декабря, регулятор оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых. Рынок при этом ждал повышения, и некоторые банки предлагали краткосрочные вклады с доходностью до 26%.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Что теперь будет со ставками сберегательных продуктов? “Ъ FM” обсудил это с директором группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егором Лопатиным: «Говорить о том, что это может быть начало цикла снижения ставок, не приходится, потому что регулятор дал понять, что он будет этот вопрос решать на следующем заседании. Многие банки действительно на этой и на прошлой неделе повысили ставки в ожидании дальнейшего ужесточения, но корректировать их будут, когда будет четкий сигнал от Банка России о том, что будет какой-то тренд на снижение ключевой ставки.
Пока что банки конкурируют за средства вкладчиков, предлагают высокие ставки. Я не думаю, что до конца года банки будут их снижать, а дальнейшая динамика будет определяться в январе сигналами от Центрального банка».
Крупнейшие банки в декабре активно поднимали ставки по депозитам. На днях ВТБ повысил доходность по краткосрочному вкладу для новых денег или клиентов: максимальная ставка на шесть месяцев выросла до 24% годовых. Ранее Сбербанк повысил процент по накопительному счету до 21% для премиальных клиентов, но только на первые три месяца. Долгосрочных вкладов под 20% скоро на рынке уже не будет, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота:
«Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне означает, что клиентские пассивы, то есть депозиты, счета от предприятий и населения будут для банков значительно дороже, чем фондирование от того же Банка России. В этой ситуации соревнование в том, кто предложит более выгодную ставку, прекратится, ставки застынут. В течение месяца-двух мы увидим дифференциацию между ставками по накопительным счетам и по срочным вкладам.
Если вклад больше, чем три месяца, по нему ставка будет снижаться, будет ниже, чем 20%. Короткие вклады будут по-прежнему иметь акционные ставки, но население, как и предприятия, естественно, будут стремиться зафиксировать длинную доходность, то есть выбрать продукт, который по крайней мере на год сохраняет умеренно высокую ставку».
У российских банков за счет высоких ставок по кредитам есть деньги, чтобы выплачивать высокие проценты по вкладам. Об этом заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".