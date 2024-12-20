Вкладам снижают доходность

Банки начнут снижать ставки по вкладам, об этом предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это связано с сокращением кредитования: стоимость займов пойдет вниз, а вслед за ней и доходность по депозитам. В пятницу, 20 декабря, регулятор оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых. Рынок при этом ждал повышения, и некоторые банки предлагали краткосрочные вклады с доходностью до 26%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Что теперь будет со ставками сберегательных продуктов? “Ъ FM” обсудил это с директором группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егором Лопатиным: «Говорить о том, что это может быть начало цикла снижения ставок, не приходится, потому что регулятор дал понять, что он будет этот вопрос решать на следующем заседании. Многие банки действительно на этой и на прошлой неделе повысили ставки в ожидании дальнейшего ужесточения, но корректировать их будут, когда будет четкий сигнал от Банка России о том, что будет какой-то тренд на снижение ключевой ставки.

Пока что банки конкурируют за средства вкладчиков, предлагают высокие ставки. Я не думаю, что до конца года банки будут их снижать, а дальнейшая динамика будет определяться в январе сигналами от Центрального банка».

Крупнейшие банки в декабре активно поднимали ставки по депозитам. На днях ВТБ повысил доходность по краткосрочному вкладу для новых денег или клиентов: максимальная ставка на шесть месяцев выросла до 24% годовых. Ранее Сбербанк повысил процент по накопительному счету до 21% для премиальных клиентов, но только на первые три месяца. Долгосрочных вкладов под 20% скоро на рынке уже не будет, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне означает, что клиентские пассивы, то есть депозиты, счета от предприятий и населения будут для банков значительно дороже, чем фондирование от того же Банка России. В этой ситуации соревнование в том, кто предложит более выгодную ставку, прекратится, ставки застынут. В течение месяца-двух мы увидим дифференциацию между ставками по накопительным счетам и по срочным вкладам.

Если вклад больше, чем три месяца, по нему ставка будет снижаться, будет ниже, чем 20%. Короткие вклады будут по-прежнему иметь акционные ставки, но население, как и предприятия, естественно, будут стремиться зафиксировать длинную доходность, то есть выбрать продукт, который по крайней мере на год сохраняет умеренно высокую ставку».

У российских банков за счет высоких ставок по кредитам есть деньги, чтобы выплачивать высокие проценты по вкладам. Об этом заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

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Даниил Бабкин