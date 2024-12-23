Господдержка вызвала привыкание

Более 70% компаний в РФ считают нынешний уровень господдержки недостаточным и заинтересованы в ее увеличении, констатируют аналитики «Технологий доверия» («ТеДо») в исследовании «Инфраструктурное и промышленное развитие в условиях экономических вызовов» по результатам опроса 90 компаний. Две трети участников опроса имеют опыт господдержки, 77% планируют подать заявку в течение года. Для 80% респондентов льготное финансирование — наиболее востребованная форма поддержки. Среди конкретных инструментов приоритетны льготные займы Фонда развития промышленности (51%), территориальные преференциальные режимы (40%), Фабрика проектного финансирования (31%).

Избыточное бюджетное стимулирование помогло бизнесу адаптироваться к санкциям, но перегрело экономику и привело к разрыву спроса и предложения. В ответ ЦБ проводит жесткую денежно-кредитную политику для торможения инфляции. Минфин подготовил жесткий бюджет на ближайшую трехлетку и предложил перейти к фиксированному участию государства в субсидировании кредитных ставок, снизив риски бюджета от льготных программ (см. “Ъ” от 5 и 10 декабря).

В «ТеДо» рекомендуют на период усиления инфляционного давления сократить объемы бюджетного софинансирования при увеличении субсидирования в приоритетных отраслях. Подход применяется в Турции и Аргентине, где также столкнулись с перегревом экономики: при повышении ключевой ставки страны отказались от горизонтальных программ в пользу поддержки стратегических секторов. Среди инструментов, стимулирующих инвестиции без увеличения денежной массы, эксперты называют госгарантии и гарантии институтов развития, стабилизационные механизмы (СПИК, СЗПК), налоговые и иные льготы.

На встрече с президентом 16 декабря крупный бизнес добился создания правкомиссии по мерам поддержки во главе с вице-премьером Александром Новаком. Комиссия будет оценивать случаи поддержки проектов, но в РСПП настаивают на фиксации правил — какие проекты, отрасли, предприятия поддерживаются, пока ЦБ считает льготы чрезмерными. По словам Александра Шохина, инвестпроекты в рамках СПИК, СЗПК, ФРП, Фабрики проектного финансирования, в которые государство уже вложилось, дешевле довести до конца.

Диана Галиева