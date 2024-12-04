Россию зовут сделать предложение
Власти определились с главным в экономической политике
Выступления чиновников на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» в 2024 году показали, что консенсус властей в экономполитике обновлен. Массированная господдержка экономики в последние годы позволила рынкам адаптироваться к новой реальности, но обернулась избытком спроса и прибылей — при нехватке того, на что их можно потратить. Теперь задача вернуть сбалансированный рост за счет увеличения предложения товаров и услуг. Высокие ставки наряду с жестким бюджетом и повышением налога на прибыль выступят инструментами, стимулирующими капвложения в рост производства прямо или опосредованно — через трансформацию депозитов и ценных бумаг в инвестиции. Модель может быть реализована в закрытой для оттока капитала экономике, но угрозами для нее остаются дефицит кадров и технологий.
На форуме «Россия зовет!» экономические власти вчера демонстрировали единство взглядов на будущие задачи, но главе Минэкономики Максиму Решетникову это давалось труднее других
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Макроэкономическая и пленарная сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» в 2024 году были выстроены вокруг ключевого вызова для российской экономики — высоких темпов инфляции и соразмерности ему денежно-кредитной политики. На пленарной сессии Владимир Путин отметил, что «магистральный ответ на инфляционный вызов» заключается в «увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития».
Правительство он попросил четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из бюджета, и снимать избыточные административные барьеры.
Подробнее подходы к борьбе с инфляцией и созданию рынка товаров и услуг обсуждались на макроэкономической сессии с участием замглавы администрации президента Максима Орешкина, главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, министров финансов и экономики Антона Силуанова и Максима Решетникова. Выбивались из общего тона лишь выступления последнего, сетовавшего на риски охлаждения экономики в масштабах, несовместимых с целями правительства.
Остальные участники пришли к консенсусу: экономический рост должен быть устойчивым и основанным на росте потенциала экономики. Вливания бюджета в последние три года при периодах довольно мягкой денежно-кредитной политики позволили рынку адаптироваться к санкциям, но избыточно разогнали спрос. Дальнейшее его стимулирование не имеет смысла для решения производственных задач при дефиците кадровых ресурсов.
«После четырех лет повышенной инфляции вопрос должен ставиться о том, достаточно ли жесткая денежно-кредитная политика проводится для возвращения ее (инфляции.— “Ъ”) к цели»,— отметила Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ также указала на новый проинфляционный фактор — валютный курс, но решение о повышении ставки на ближайшем заседании не предопределено: ЦБ фиксирует замедление роста потребительского и корпоративного кредитования и пересмотр планов банков по кредитованию — за этим последует замедление темпов увеличения денежной массы, что окажет влияние и на инфляцию. Минфин со своей стороны регулирует объемы денежного предложения через бюджет, в том числе в рамках тарифного регулирования и инвестпрограмм госкомпаний, отметил Антон Силуанов. Бюджет 2025 года участники дискуссии признали жестким и дезинфляционным, несмотря на большой объем социальных, военных расходов и трат на технологическое лидерство — менее приоритетные статьи расходов переносились вправо.
Вместе высокие ставки, повышение ставки налога на прибыль и жесткий бюджет должны стимулировать инвестактивность предприятий и рост предложения.
Бизнесу при высокой инфляции, сокращающей прибыли, предлагается вкладывать собственные средства в развитие — вложения в интересные государству проекты будут компенсированы вычетами. Депозиты предприятий при этом также не представляют угрозы, а рассматриваются как опосредованные инвестиции в экономику — через вложения банков или инвестиционные кредиты другим предприятиям. Третий путь, также ведущий к инвестросту,— трансформация в него вложений в фондовый рынок.
Минфин дал ясный сигнал о планах сократить массированную поддержку предприятий государством — ведомство намерено ограничить бюджетное субсидирование кредитов, установив предельный уровень ставки, ниже которого кредит ложится на плечи заемщика, и потребовать от потенциальных получателей поддержки выхода на фондовый рынок, что «оттянет» часть свободных средств, охладив спрос, и также трансформируется в будущие вложения компаний.
Тесная координация бюджетной и кредитной политики в ориентированной на внутренний рынок экономике в теории способна привести к желаемым результатам — правительство со времен ковида отработало инструменты управления ликвидностью, гибко перебрасывая средства между программами и сдвигая проекты во времени в зависимости от приоритетов.
Теперь же эти навыки должны быть согласованы с денежно-кредитной политикой — согласованных действий от регуляторов потребовал президент. Отметим, что в публичной плоскости ЦБ и правительство, действительно, в основном демонстрируют согласованность. Риски для реализации этой модели создают ограничения рынка труда и снижение доступности оборудования для повышения производительности и собственно технологий. Результаты инвестиций в последние годы и их возможный эффект на решение этих проблем чиновники оценить пока не могут.