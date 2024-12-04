Россию зовут сделать предложение

Выступления чиновников на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» в 2024 году показали, что консенсус властей в экономполитике обновлен. Массированная господдержка экономики в последние годы позволила рынкам адаптироваться к новой реальности, но обернулась избытком спроса и прибылей — при нехватке того, на что их можно потратить. Теперь задача вернуть сбалансированный рост за счет увеличения предложения товаров и услуг. Высокие ставки наряду с жестким бюджетом и повышением налога на прибыль выступят инструментами, стимулирующими капвложения в рост производства прямо или опосредованно — через трансформацию депозитов и ценных бумаг в инвестиции. Модель может быть реализована в закрытой для оттока капитала экономике, но угрозами для нее остаются дефицит кадров и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На форуме «Россия зовет!» экономические власти вчера демонстрировали единство взглядов на будущие задачи, но главе Минэкономики Максиму Решетникову это давалось труднее других

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На форуме «Россия зовет!» экономические власти вчера демонстрировали единство взглядов на будущие задачи, но главе Минэкономики Максиму Решетникову это давалось труднее других

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Макроэкономическая и пленарная сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» в 2024 году были выстроены вокруг ключевого вызова для российской экономики — высоких темпов инфляции и соразмерности ему денежно-кредитной политики. На пленарной сессии Владимир Путин отметил, что «магистральный ответ на инфляционный вызов» заключается в «увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития».

Правительство он попросил четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из бюджета, и снимать избыточные административные барьеры.

Подробнее подходы к борьбе с инфляцией и созданию рынка товаров и услуг обсуждались на макроэкономической сессии с участием замглавы администрации президента Максима Орешкина, главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, министров финансов и экономики Антона Силуанова и Максима Решетникова. Выбивались из общего тона лишь выступления последнего, сетовавшего на риски охлаждения экономики в масштабах, несовместимых с целями правительства.

Остальные участники пришли к консенсусу: экономический рост должен быть устойчивым и основанным на росте потенциала экономики. Вливания бюджета в последние три года при периодах довольно мягкой денежно-кредитной политики позволили рынку адаптироваться к санкциям, но избыточно разогнали спрос. Дальнейшее его стимулирование не имеет смысла для решения производственных задач при дефиците кадровых ресурсов.

«После четырех лет повышенной инфляции вопрос должен ставиться о том, достаточно ли жесткая денежно-кредитная политика проводится для возвращения ее (инфляции.— “Ъ”) к цели»,— отметила Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ также указала на новый проинфляционный фактор — валютный курс, но решение о повышении ставки на ближайшем заседании не предопределено: ЦБ фиксирует замедление роста потребительского и корпоративного кредитования и пересмотр планов банков по кредитованию — за этим последует замедление темпов увеличения денежной массы, что окажет влияние и на инфляцию. Минфин со своей стороны регулирует объемы денежного предложения через бюджет, в том числе в рамках тарифного регулирования и инвестпрограмм госкомпаний, отметил Антон Силуанов. Бюджет 2025 года участники дискуссии признали жестким и дезинфляционным, несмотря на большой объем социальных, военных расходов и трат на технологическое лидерство — менее приоритетные статьи расходов переносились вправо.

Вместе высокие ставки, повышение ставки налога на прибыль и жесткий бюджет должны стимулировать инвестактивность предприятий и рост предложения.

Бизнесу при высокой инфляции, сокращающей прибыли, предлагается вкладывать собственные средства в развитие — вложения в интересные государству проекты будут компенсированы вычетами. Депозиты предприятий при этом также не представляют угрозы, а рассматриваются как опосредованные инвестиции в экономику — через вложения банков или инвестиционные кредиты другим предприятиям. Третий путь, также ведущий к инвестросту,— трансформация в него вложений в фондовый рынок.

Минфин дал ясный сигнал о планах сократить массированную поддержку предприятий государством — ведомство намерено ограничить бюджетное субсидирование кредитов, установив предельный уровень ставки, ниже которого кредит ложится на плечи заемщика, и потребовать от потенциальных получателей поддержки выхода на фондовый рынок, что «оттянет» часть свободных средств, охладив спрос, и также трансформируется в будущие вложения компаний.

Тесная координация бюджетной и кредитной политики в ориентированной на внутренний рынок экономике в теории способна привести к желаемым результатам — правительство со времен ковида отработало инструменты управления ликвидностью, гибко перебрасывая средства между программами и сдвигая проекты во времени в зависимости от приоритетов.

Теперь же эти навыки должны быть согласованы с денежно-кредитной политикой — согласованных действий от регуляторов потребовал президент. Отметим, что в публичной плоскости ЦБ и правительство, действительно, в основном демонстрируют согласованность. Риски для реализации этой модели создают ограничения рынка труда и снижение доступности оборудования для повышения производительности и собственно технологий. Результаты инвестиций в последние годы и их возможный эффект на решение этих проблем чиновники оценить пока не могут.

Диана Галиева, Олег Сапожков