Деликатесам переписали ценник

В России подешевела красная икра, правда, о резком падении цен речи не идет. Об этом сообщили представители Рыбного союза. К середине ноября цена икры лососевых была в районе 13 тыс. руб. за килограмм, в результате чего ее продажи стали сокращаться. В итоге стоимость этой продукции снизилась и стала колебаться в коридоре от 9,5 до 11 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После новогодних праздников цены на нее станут еще ниже, прогнозирует управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк: «Прайсы формируются где-то к концу сентября-началу ноября. То есть в текущем году, если даже мы отталкиваемся от данных Росстата по розничным ценам, то по икре был действительно достаточно большой разброс, где-то от 8,5 тыс. руб. до 13,5 тыс. руб. за килограмм. В 2024-м какого-то сверхажиотажа на этот продукт мы не заметили. Людей и правда отпугивали цены. То есть всплеска в начале декабря особо сильно не видели, какого-то дефицита огромного нет, но ценники будут везде различаться. Мы ожидаем, что стоимость будет снижаться, особенно после новогодних праздников».

Ситуация на рынке будет во многом зависеть от вылова. При этом год к году она меняется из-за уровня добычи икры горбуши, которая занимает больше половины рынка, пояснил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев:

«Обычно как бывает: цена разгоняется на волне ожиданий будущего роста, потом немного корректируется.

Скорее всего, корректировка будет в пределах процентов 10, не больше. А потом люди будут довольно долго привыкать к новым прайсам. К тому же в следующем году, надеюсь, вылов будет раза в полтора побольше, и мы, скорее всего, увидим снижение цены на уровень 6-8%. В зависимости от года у нас вылов кеты и нерки более или менее стабилен. Что касается последней, то это чуть меньше 40 тыс. тонн, первой — порядка 80 тыс. тонн. Вот вылов горбуши "гуляет" достаточно сильно».

Вместе с тем на рынке все еще остается немало нелегальной продукции, отмечают собеседники “Ъ FM”. Так, в МВД сообщили, что в Лефортово была выявлена партия контрафактных морских деликатесов. Правоохранители обнаружили свыше тонны красной икры, более 100 кг черной, а также крабовое мясо и осетрину. Такие товары периодически доходят и до ритейлеров. Однако исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев утверждает, что в сетевых магазинах нелегальной рыбной продукции сейчас почти не встречается:

«Конечно, если товар носит нелегальный характер и продается в каких-то несертифицированных местах, я имею в виду открытые рынки, маленькие магазины, то потребитель фактически не защищен от некачественного и некондиционного продукта. К сожалению, подобная продукция не контролируется ни органами, ни людьми, которые ее продают, поэтому риски достаточно высоки. Это работает как и для нелегальной продукции, так и для контрафактной, вот ситуация одна и та же».

Ожидается, что по итогам уходящего года производство красной икры в России составит 10-11 тыс. тонн.

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Андрей Загорский