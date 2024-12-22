Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Деликатесам переписали ценник

Почему снизилась стоимость красной икры

В России подешевела красная икра, правда, о резком падении цен речи не идет. Об этом сообщили представители Рыбного союза. К середине ноября цена икры лососевых была в районе 13 тыс. руб. за килограмм, в результате чего ее продажи стали сокращаться. В итоге стоимость этой продукции снизилась и стала колебаться в коридоре от 9,5 до 11 тыс. руб.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После новогодних праздников цены на нее станут еще ниже, прогнозирует управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк: «Прайсы формируются где-то к концу сентября-началу ноября. То есть в текущем году, если даже мы отталкиваемся от данных Росстата по розничным ценам, то по икре был действительно достаточно большой разброс, где-то от 8,5 тыс. руб. до 13,5 тыс. руб. за килограмм. В 2024-м какого-то сверхажиотажа на этот продукт мы не заметили. Людей и правда отпугивали цены. То есть всплеска в начале декабря особо сильно не видели, какого-то дефицита огромного нет, но ценники будут везде различаться. Мы ожидаем, что стоимость будет снижаться, особенно после новогодних праздников».

Консервы не уловились

Ситуация на рынке будет во многом зависеть от вылова. При этом год к году она меняется из-за уровня добычи икры горбуши, которая занимает больше половины рынка, пояснил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев:

«Обычно как бывает: цена разгоняется на волне ожиданий будущего роста, потом немного корректируется.

Скорее всего, корректировка будет в пределах процентов 10, не больше. А потом люди будут довольно долго привыкать к новым прайсам. К тому же в следующем году, надеюсь, вылов будет раза в полтора побольше, и мы, скорее всего, увидим снижение цены на уровень 6-8%. В зависимости от года у нас вылов кеты и нерки более или менее стабилен. Что касается последней, то это чуть меньше 40 тыс. тонн, первой — порядка 80 тыс. тонн. Вот вылов горбуши "гуляет" достаточно сильно».

Как меняются география поставок и доходы от экспорта российской рыбопродукции

Вместе с тем на рынке все еще остается немало нелегальной продукции, отмечают собеседники “Ъ FM”. Так, в МВД сообщили, что в Лефортово была выявлена партия контрафактных морских деликатесов. Правоохранители обнаружили свыше тонны красной икры, более 100 кг черной, а также крабовое мясо и осетрину. Такие товары периодически доходят и до ритейлеров. Однако исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев утверждает, что в сетевых магазинах нелегальной рыбной продукции сейчас почти не встречается:

Продукты к новогоднему столу дорожают умеренно

«Конечно, если товар носит нелегальный характер и продается в каких-то несертифицированных местах, я имею в виду открытые рынки, маленькие магазины, то потребитель фактически не защищен от некачественного и некондиционного продукта. К сожалению, подобная продукция не контролируется ни органами, ни людьми, которые ее продают, поэтому риски достаточно высоки. Это работает как и для нелегальной продукции, так и для контрафактной, вот ситуация одна и та же».

Ожидается, что по итогам уходящего года производство красной икры в России составит 10-11 тыс. тонн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...