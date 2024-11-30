Застолье началось в ноябре

К концу ноября среди продуктов так называемого новогоднего стола заметнее всего, из-за плохой путины, почти на 34% подорожала икра. Стоимость остальных товаров, например, вареной колбасы и шоколадных конфет, увеличилась на уровне инфляции, утверждают поставщики. Бурный рост курса валют в моменте влияния на цены не оказывает, но в перспективе месяца-двух может привести к подорожанию импортной продукции, например, мандаринов, без которых не обходятся зимние праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как следует из имеющихся у “Ъ” подсчетов ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей и поставщиков), из всех продуктов, входящих в традиционную новогоднюю корзину, больше всего подорожала красная икра. В ноябре этого года средняя розничная цена на продукт достигала 8,1 тыс. руб. за 1 кг, что на 33,75% дороже, чем год назад. Это связано со снижением производства. По данным исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, по итогам 2024 года объем выпуска красной икры в России сократился почти втрое год к году, до 8–10 тыс. тонн. Причина — в уменьшении объемов вылова тихоокеанского лосося по состоянию на конец октября 2024 года в 2,6 раза, до 231 тыс. тонн, по данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Плохая путина привела и к росту цен на красную рыбу, но скачок оказался не такой резкий, как в случае с красной икрой. По данным «Руспродсоюза», средняя розничная цена на этот продукт к концу ноября 2024 года составила 1,2 тыс. руб. за 1 кг, что почти на 10% выше год к году. По версии «Руспродсоюза», в списке подорожавших продуктов к новогоднему столу — вареная колбаса (рост на 7%, до 541 руб. за 1 кг), шоколадные конфеты (на 9,18% год к году, до 923,9 руб. за 1 кг), мандарины (на 3,6%, до 253,4 руб. за 1 кг), апельсины (на 2,3%, до 211,44 руб. за 1 кг).

«Цены на продукты для новогоднего стола сейчас не превышают годовую инфляцию (на 25 ноября она составила в годовом выражении 8,78%.— "Ъ")»,— утверждает заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

По его словам, поставщики и ритейлеры перед новогодними праздниками зарабатывают не на повышении стоимости продуктов, а за счет увеличения объемов продаж. Трафик магазинов, особенно 29–31 декабря, обычно увеличивается на 30–50% по сравнению с обычными днями, добавляет председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По данным «Руспродсоюза», есть продукты, стоимость которых даже снизилась, как, например, куриное мясо (214,55 руб. за 1 кг в конце ноября 2024 года против 229,65 руб. год назад), либо осталась на прежнем уровне, как в случае с помидорами (сейчас их средняя стоимость 175 руб. за 1 кг, как и год назад).

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объясняет текущее снижение цен на курицу, которые год назад росли такими высокими темпами, что вызвали ажиотаж у покупателей, переходом части россиян на потребление других видов мяса. Растущий спрос на свинину привел к увеличению не только объемов производства на 4,5% год к году, но и цен почти на 5%. На ценообразование курятины повлиял действующий в этом году ее беспошлинный импорт, добавляет господин Юшин.

Однако ситуация с продуктами для новогоднего стола может существенно измениться из-за очередного скачка курса валют, начавшегося на этой неделе.

На 29 ноября ЦБ установил курс доллара на уровне 109,5 руб., евро — 116,14 руб. Последний раз такие высокие показатели были весной 2022 года. Поэтому в ближайшие два месяца может наблюдаться дополнительный рост цен на завозимые из-за рубежа фрукты и цитрусовые, включая мандарины и апельсины, не исключает гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий. По ее данным, к концу ноября 2024 года мандарины подорожали на 10–15% год к году, что выше оценки «Руспродсоюза». В этом году у основного поставщика мандаринов — Турции — наблюдается падение урожая примерно на 20%, что также может отразиться на ценообразовании, поясняет эксперт.

По данным аналитиков Райффайзенбанка, «текущий шок валютного курса» пока не успел в полной мере отразиться на продуктовой инфляции. Аналитики ждут роста цен на предстоящей неделе, и по итогам ноября инфляция может составить 8,6–8,7% в годовом выражении.

Алина Мигачёва, Владимир Комаров