Рыбный перекресток

К 2030 году объем внешних поставок российской рыбной продукции может вырасти до $8,85 млрд, что даже выше целевого ориентира Минсельхоза в $8,5 млрд, следует из подсчетов участников рынка. Но достичь таких показателей будет непросто: ресурс в рыбной отрасли, в отличие от других секторов агропромышленного комплекса, сильно ограничен промысловыми запасами, а конкуренция на мировых рынках, в том числе нерыночная, значительно усилилась в последние два года. Как эти сложности будут преодолевать рыбопромышленники и куда могут пойти основные отгрузки российской рыбной продукции — в материале «Ъ-Review».

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Рыбу вписывают в майский указ

В конце мая 2024 года новый министр сельского хозяйства Оксана Лут встретилась с рыбопромышленниками и представителями других экспортно ориентированных отраслей агропромышленного комплекса (АПК), чтобы обсудить возможности наращивания внешних поставок.

Встреча произошла после подписания «нового майского указа», согласно которому экспорт всей продукции АПК к 2030 году должен вырасти в полтора раза. Конкретные показатели в денежном выражении в документе не приводятся, но расчет от стартовой точки — 2021 года — показывает: внешние поставки суммарно должны вырасти до $55,65 млрд.

На встрече с Минсельхозом цель $55,65 млрд разбили по сегментам АПК, пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев, участвовавший в заседании. Таким образом, для поставок рыбы и морепродуктов был обозначен ориентир на уровне $8,5 млрд к 2030 году.

При этом в 2023 году, по данным Росрыболовства, рыбопромышленники отгрузили рыбу и морепродукты на $5,8 млрд — это 12,5% от всего агроэкспорта, который другое подведомственное учреждение Минсельхоза, «Агроэкспорт», суммарно оценивает в $43,5 млрд (в базовом 2021 году — $37,1 млрд). Товары—лидеры внешних поставок — это зерновые (37,4% от всего объема) и масложировая продукция (19,5%).

Но, по подсчетам ВАРПЭ, потенциал российского рыбного экспорта даже выше плана Минсельхоза: объем поставок может вырасти до $8,85 млрд к 2030 году. Используемая для прогноза модель, уточняет Герман Зверев, учитывает не только объем добычи рыбы и морепродуктов в России, но и санкционные ограничения для российских рыбопромышленников, ситуацию на рынках контрагентов и ужесточение конкуренции в мировом рыбном хозяйстве, а также потребности внутреннего рынка.

Сменить, но не отдать

Выступая на Международном рыбопромышленном форуме в сентябре 2023 года, бывший на тот момент министром сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (сейчас курирует АПК в должности вице-премьера) заявил, что Россия поставляет рыбопродукцию в 80 стран мира. При этом число открытых рынков растет: в 2022 году их было 60, в 2021-м — 58.

Впрочем, несмотря на разнообразие направлений, сам экспорт рыбы и морепродуктов предельно концентрирован, уточняет Герман Зверев. По данным ВАРПЭ, до 90% всей выручки рыбопромышленников от внешних операций формуют четыре рынка: КНР (почти $2,8 млрд в 2023 году), Корея ($803,9 млн), страны ЕС ($779,3 млн) и Япония ($758,6 млн). Таким образом, порядка 45% всего экспорта приходится на недружественные страны, что создает высокие риски неожиданного обвала, предупреждают в ВАРПЭ.

Поэтому стратегическая цель — расширить поставки в «дружественные и опорные страны». К ним в ассоциации относят партнеров по БРИКС, страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Но речь идет о диверсификации, а не о «бегстве», утверждает президент ВАРПЭ: «Уже завоеванные рынки нельзя добровольно сдавать конкурентам».

Смена направления в целом затронет исключительно ЕС. По прогнозу ассоциации, объем поставок и доля в экспорте европейских стран снизятся с $779,3 млн и 14,9% в 2023 году до $570,4 млн и 6,5% в 2030-м. Потенциал роста закупок российской рыбы и морепродуктов на других ключевых на данный момент рынках ВАРПЭ оценивает позитивно: так, Китай может нарастить закупки до $4,88 млрд (доля увеличится с 53,3% до 55%), Корея — до $1,48 млрд (с 15,3% до 16,7%), Япония — до $1,41 млрд (с 14,5% до 15,9%).

В ЕС без белой рыбы

В страны ЕС Россия по итогам 2023 года экспортировала в основном «белую рыбу» — филе и фарш из минтая и трески. Суммарно поставки этих позиций принесли в прошлом году $768 млн — это 95% всех отечественных отгрузок в регион.

При этом на продукцию из России и Китая, выпущенную из российского сырья, приходится более 80% всего закупаемого Европой минтая. Второй крупный поставщик — США, но на эту страну приходится лишь 20%. До 2022 года американские рыбопромышленники опережали Россию на рынке ЕС, но в 2022–2023 годах российское филе впервые потеснило продукцию из США, поясняет президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Уже в ноябре 2023 года Евросоюз исключил российскую и белорусскую рыбу и морепродукты из схемы тарифных квот на 2024–2026 годы. Эта схема существует, чтобы обеспечивать европейский рынок поставками сырья для переработки, соответственно, исключение привело к тому, что российские минтай и треска стали облагаться импортной пошлиной 13,7% вместо нулевой. Причем новые требования касаются и продукции третьих стран, произведенной из российской рыбы.

Соответственно, в среднесрочной перспективе экспорт российской трески в страны ЕС будет сокращаться, говорит председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. По его словам, причина не только в санкционных ограничениях, но и в сокращении промысловых запасов трески.

Сами европейские переработчики выступали против новых мер, указывая на высокую зависимость от российской рыбы и сырья, поступающих как напрямую из России, так и из Китая. В свою очередь, выгодополучателями ограничений, по словам Алексея Буглака, станут американские рыбаки. По его данным, поставки, например, филе минтая из России на европейский рынок в первом полугодии снизились на 10% год к году, из Китая, где он производится из российского сырья,— на 61%. Из США же, наоборот, выросли — на 87%.

В целом же санкции уже привели к снижению по итогам первого полугодия 2024 года экспорта всей российской рыбопродукции в страны ЕС на 32,3% год к году, до $329,4 млн. В то же время Евросоюз не запрещает поставки из России рыбопродукции — такие меры ввели только США еще в середине 2022 года. Но тема полного отказа от поставок российской рыбы и морепродуктов, а также от продукции, выпущенной из добытого Россией сырья, переработанного в Китае и других странах, не уходит с повести. В частности, такие меры постоянно обсуждаются при подготовке очередных санкционных пакетов ЕС.

В долгосрочной перспективе санкции Евросоюза приведут к ощутимому снижению объема поставок рыбы и морепродуктов из России на этот рынок, говорит Герман Зверев. Но значимых потерь для российской рыбной промышленности это не означает: страна может перенаправить объемы в «дружественные» регионы. Европейские же переработчики и потребители, в свою очередь, могут столкнуться с ростом цен, поскольку полностью отказаться от рыбы из России не получится, а пошлины и другие ограничения скажутся на доступности «белой рыбы», добавил господин Зверев.

Ситуация с промысловыми запасами, прежде всего популяции трески, также ведет к потенциальному снижению объема поставок на рынок ЕС. Вылов этого вида в России сокращается несколько лет подряд: если по итогам 2021 года добыли 520 тыс. тонн, в том числе 351,9 тыс. тонн в Атлантическом океане (именно эта рыба в основном шла на европейский рынок), то в 2023 году — всего 410 тыс. тонн и 277 тыс. тонн соответственно, что на 21% ниже. Сокращение запасов — проблема не только России, но и конкурентов, прежде всего Норвегии: снижение вылова и поставок в ЕС подтверждает и прогноз FAO.

На этом фоне рыбопромышленники Севера расширяют поставки в Китай, причем не только для переработки и дальнейшего реэкспорта, но и для внутреннего потребления, заключает Илья Раковский. Он уверен: санкции, которые постоянно обсуждаются, только ускорят процесс переориентации с одного рынка на другой.

Запасам прописывают устойчивость

Треска не единственный вид, чей объем экспорта ограничен промысловыми запасами. В июльском докладе «Риски изменения климата для морских экосистем и рыболовства» FAO прогнозирует, что объем пригодной для использования биомассы уже к середине текущего века сократится на 10%. Соответственно, ждать, что удастся резко нарастить добычу водных биоресурсов в России, не приходится.

Российская рыбная отрасль ориентируется на то, что в перспективе до 2030 года объем промысла в целом будет сохраняться на текущем уровне 5–5,3 млн тонн, говорит Герман Зверев. По отдельным видам будет идти снижение из-за миграции, по другим — наоборот, рост. Например, в этом году добыча сардины иваси во всех районах увеличилась на 32%, до 303,1 тыс. тонн. В перспективе объем промысла может вырасти до 1 млн тонн. При этом после распада СССР и до 2018 года из-за миграции сардины иваси в недоступные для российских рыбаков районы промысел этого вида не велся совсем. Сейчас же ВАРПЭ оценивает, что поставки сардины иваси на внешние рынки к 2030 году вырастут в 2,1 раза, до $347 млн. Однако приоритетным направлением все же останется внутренний рынок.

Добыча других основных видов сохранится примерно на одном уровне, прогнозирует Герман Зверев. Экспорт же получится нарастить за счет наращивания объемов поставки продукции глубокой переработки — филе, фарша и сурими из минтая, трески, говорит коммерческий директор компании «Океанрыбфлот» Андрей Бузин. По его словам, из-за ограничений спроса рыбопромышленники не полностью загружают перерабатывающие мощности судов и прибрежных заводов, поэтому объемы выпуска вполне могут быть увеличены. То есть при росте потребления, которое сейчас наблюдается, и развитии новых рынков выпуск продукции можно будет расширить, объясняет господин Бузин.

Спрос на российское сурими действительно растет в Китае, Японии и Кореи, подтверждает Алексей Буглак. Продукция давно популярна в этих странах, однако ранее выпускалась из дешевых видов, а сейчас растет спрос на российское сурими из минтая, уточняют в ВАРПЭ. По утверждению ассоциации, оно более качественное, а за счет «более эффективной и современной добычи и переработки удается держать конкурентную цену».

В прошлом году российские рыбаки поставили на экспорт порядка 37,4 тыс. тонн сурими, из них более 20 тыс. тонн — в Корею, еще 10 тыс. тонн — в Китай, приводит данные Алексей Буглак. По его словам, на китайском рынке растет внутреннее потребление минтаевой продукции глубокой переработки. Наращивание российских поставок сопровождается снижением цен, в том числе для получения конкурентного преимущества. Частично эта разница компенсируется более короткой и дешевой логистикой, поясняет Алексей Буглак. Аналогичная ситуация и в Корее, где Россия опередила США.

По прогнозам ВАРПЭ, поставки сурими из минтая могут вырасти на 59%, до $185,1 млн. Основными покупателями останутся Китай, Япония и Корея. Другой перспективный продукт — икра минтая. Ее поставки могут увеличиться на 41,8%, до $312,8 млн.

Аквакультурный рост

По оценкам ВАРПЭ, самый высокий потенциал роста к 2030 году — у рыбной муки: в 4,3 раза, до $1,1 млрд. Ее доля в российском экспорте рыбопродукции может увеличиться до 12,6%, тогда как по итогам 2023 года составляла 5% ($261,8 млн).

Мировая рыбная промышленность не сможет наращивать объемы промысла: запасы осваиваются устойчиво и ежегодный объем добычи рыбы и морепродуктов в 90 млн тонн сохранится, объясняет Герман Зверев. По его словам, рост производства будет обеспечен в основном за счет аквакультуры, в которой рыбная мука — один из основных кормовых компонентов.

В России производство рыбной муки непрерывно растет. Так, с 2019 по 2023 год выпуск этой продукции увеличился на 36%, до 174 тыс. тонн. В первом полугодии 2024 года показатель вырос на 11,2%, до 111,6 тыс. тонн. Динамику обеспечивает переход рыбопромышленников на полностью безотходное производство, что достигается за счет модернизации и обновления добывающих и перерабатывающих мощностей.

ВАРПЭ прогнозирует, что к 2030 году потенциал поставок российской рыбной муки составит 546,1 тыс. тонн. При этом, поясняет Герман Зверев, выпуск этой продукции сконцентрирован в районах добычи, в первую очередь на Дальнем Востоке, рыбаки которого обеспечивают промысел 75% всей российской рыбы. Так, из всей произведенной в первом полугодии 2024 года муки 102,7 тыс. тонн, или 92%, пришлось на регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), приводит данные Герман Зверев.

Потенциал для наращивания поставок рыбной муки ассоциация видит в первую очередь в Китае, расположенном территориально близко к ДФО. КНР — лидер по производству дешевой тепловодной аквакультурной рыбы, например тилапии. Исследовательская компания IMARС ранее оценивала, что мировой рынок этого вида ежегодно будет расти на 3% и к 2032 году достигнет $11,3 млрд.

Рост мирового выпуска продукции аквакультуры будет провоцировать повышенный спрос на рыбную муку, которая к тому же используется и в других отраслях сельского хозяйства, говорит Герман Зверев. Это позволит российским производителям не только наращивать долю, но и реализовывать продукцию по привлекательной для себя цене. Сейчас на Россию приходится не более 5% всей мировой торговли, но у российских рыбопромышленников есть шанс нарастить поставки этой продукции.

Дружественный спрос

Поставки в «дружественные» страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока к 2030 году могут достигнуть $523,2 млн, что в пять раз больше, чем в 2023 году, прогнозируют в ВАРПЭ. Доля этих стран в общем объеме экспорта в таком случае увеличится почти в три раза — с 2% до 5,9%. Однако сложность регионов в том, что здесь или высокая конкуренция, или рынок приходится создавать с нуля.

К примеру, потенциальный объем спроса в Бразилии оценивается в $100 млн. Речь идет о треске, минтае, сельди и лососевых. Секретариат по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии уже аттестовал новые российские предприятия по хранению мороженой рыбной продукции, предназначенной на экспорт в республику. Но на этом рынке уже есть сильные игроки. В 2023 году Бразилия закупила 258,3 тыс. тонн различных видов рыбы и морепродуктов почти на $1,4 млрд. Из них 101,6 тыс. тонн и $751 млн пришлось на свежий и охлажденный лосось, в основном из Чили. Но страна также закупает хек, пангасиус, сардины и другие виды рыбы. Возможности поставки аквакультурных лососевых — форели и семги — в страну добивается и Норвегия. А Япония планирует нарастить поставки своих морепродуктов, ориентируясь на 1,5 млн потомков и выходцев из страны, проживающих в Бразилии.

Саудовская Аравия — один из перспективных рынков для российского краба. Но сейчас в стране нет культуры потребления этого вида водных биоресурсов. Хотя, по словам Германа Зверева, уровень достатка в стране высокий, а население открыто к новым продуктам. Например, здесь практически с нуля был создан рынок говядины, поэтому аналогичный путь может пройти и российский краб. Господин Зверев приводит и пример рынка премиального краба в Китае: с конца 2000-х годов российские рыбаки налаживали контакты с поставщиками в сегменте HoReCa, финансировали продвижение стандартов потребления. В результате сейчас Китай — крупный потребитель премиальных крабов вместе с Японией и Южной Кореей. «Такой же путь можно пройти и на рынке Саудовской Аравии»,— резюмируют в ВАРПЭ.

Крабовый максимум

Россия — лидер мирового рынка по поставкам премиальных видов краба. Позиции, по словам одного из собеседников «Ъ-Review» среди краболовных компаний, удалось сохранить, даже несмотря на запрет поставок в США, введенный в 2022 году. Экспортерам удалось переориентироваться на восточные страны — Китай, Японию и Корею. Так, в КНР нарастили поставки замороженного краба, хотя ранее страна закупала его в основном в живом виде для продажи в сегменте HoReCa. Теперь же увеличивается его потребление в домашних условиях, для чего краб закупается в замороженном виде.

По оценкам ВАРПЭ, к 2030 году экспорт крабов может вырасти вдвое, до $3,6 млрд. Но его долю придется 40,5% всех поставок России, а основными покупателями останутся Китай, Япония и Корея.

При этом нарастить экспорт за счет объема в тоннах не получится из-за ограниченности запасов, полагают участники рынка. В России в прошлом году выловили 92,5 тыс. тонн краба — это менее 2% от всего объема добычи водных биоресурсов. В перспективе серьезно нарастить показатели не удастся, добыча сохранится на уровне до 100 тыс. тонн, возможно, даже со снижением. К тому же необходимо закрывать потребности и внутреннего рынка, добавляет господин Зверев.

«Если по другим видам водных биоресурсов при резком снижении цен можно нарастить поставки и добить выручку за счет объемов, то с крабами такое решение затруднительно. Так что для потенциального объема экспорта существенным риском является снижение мировых цен. Такая тенденция наблюдалась совсем недавно — в 2023 году»,— говорят в ВАРПЭ. «Краболовы не застрахованы от повторения ситуации»,— подтверждает и источник «Ъ-Review» в одном из крабодобытчиков.

Андрей Бузин предупреждает, что нельзя замыкаться на одном рынке. Он приводит пример Китая, где установились сравнительно высокие цены на краба, «но не так давно высокому спросу в КНР радовались и производители французских марочных вин, однако мода прошла — и рынок обвалился», напоминает господин Бузин.

Внутренняя обеспеченность

По оценкам ВАРПЭ, наращивание экспорта не скажется на внутреннем потреблении. При позитивном развитии событий на внешние рынки российские рыбаки будут поставлять не более половины вылова и аквакультуры. Уже в 2023 году обеспеченность рыбопродукцией в стране достигла 163% и, по прогнозам ВАРПЭ, сохранится на этом уровне в ближайшие годы.

«Экспорт и внутренний рынок рыбной продукции, в отличие от других товаров, не взаимосвязаны. Увеличение поставок или волатильность на мировых торговых площадках практически никогда не сказывается на ценах на полках магазинов. Более существенным фактором здесь является логистическая и транспортная инфраструктура»,— настаивает Герман Зверев.

В свою очередь, помочь нарастить экспорт способна поддержка регуляторов, продолжает эксперт, например снижение барьеров, в том числе таможенных, для российской рыбы. Кроме того, продолжает Герман Зверев, необходимо не усложнять экспорт внутренним регулированием, например вывозными пошлинами.

Экспортные пошлины на рыбу ввели в России с 1 октября 2023 года. Их размер — 4–7% в зависимости от курса. В апреле 2024 года Владимир Путин поручил рассмотреть возможность отмены пошлин на отдельные виды рыбопродукции, по которым достигнут высокий уровень внутренней самообеспеченности. Как утверждают в ВАРПЭ, сейчас рассматривается обнуление пошлин по сардине иваси и филе минтая. В Минсельхозе перенаправили вопросы «Ъ-Review» в Росрыболовство. В последнем не ответили на запрос.

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Илья Орлов