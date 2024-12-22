Из-за ударов ВСУ по Рыльску повреждены 17 объектов культурного наследия

17 объектов культурного наследия получили повреждения в результате массированного ракетного удара по городу Рыльску 20 декабря. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти региона восстановят все памятники, чтобы «сохранить для будущих поколений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успенский кафедральный собор, поврежденный в результате атаки со стороны ВСУ по Рыльску

Фото: Евгений Мартынов / ТАСС Успенский кафедральный собор, поврежденный в результате атаки со стороны ВСУ по Рыльску

Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

Господин Хинштейн рассказал, что среди поврежденных объектов находятся три православных храма. В их числе — церковь Успения, у которой было выбито остекление, а также повреждены купол и двери центрального и южного входа. Церковь считается памятником архитектуры федерального значения. У двух других церквей — церкви Вознесения и церкви Покрова были выбиты стекла. Церковь Покрова также имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В результате ракетного обстрела погибли пять человек, еще 12 пострадали. По данным господина Хинштейна, в городе повреждено пять малоэтажных многоквартирных домов, разрушено три социальных объекта. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия ответит Украине на обстрел города.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Рыльские прилеты».