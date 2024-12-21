Хинштейн рассказал, какой ущерб получил город Рыльск от ракетного удара ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о последствиях обстрела ВСУ Рыльска. В городе повреждены пять малоэтажных многоквартирных домов, один из них не подлежит восстановлению. Разрушены три социальных объекта — ДК, учебные корпуса колледжа им. Д. Гранина и здание начальных классов школы №1. Кроме того, в городе пострадали 12 зданий, в том числе 10 объектов социнфраструктуры. Среди 11 частных домов, которые были повреждены, один разрушен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Мартынов / ТАСС Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

«С рассветом стало понятно, что объем ущерба — чуть больше, чем ранее было заявлено. Выявлены незначительные повреждения зданий детского сада и дома детского творчества»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Господин Хинштейн заверил, что все люди, чье жилье разрушено, получат сертификаты на покупку нового. Остальным он пообещал ремонт или денежные компенсации.

Врио губернатора также написал, что к 14:00 отопление было восстановлено в 86 из 88 домов. Тепловой контур закрыт в большинстве домов, где взрывной волной были выбиты окна. «Осталось два дома, где работы продолжаются. В ближайшие дни во всех этих квартирах установим новые стеклопакеты»,— уточнил он.

Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу вчера, 20 декабря. Погибли пять человек, 12 пострадали. По словам господина Хинштейна, всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн руб. Пострадавшие получат от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм.

Подробнее о ЧП — в публикации «Ъ» «Рыльские прилеты».