В аэропорту Казани сняли ограничения

Аэропорт Казани возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Ограничения вводили сегодня утром, 21 декабря, на фоне атаки БПЛА.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, направлявшихся в Казань. Согласно онлайн-табло, на 12:40 задержан вылет шести рейсов.

Минобороны сообщало, что в Казани было сбито и подавлено шесть БПЛА. В мэрии заявили о пожарах в трех районах города. Возгорание в одном из многоэтажных ЖК локализовали, пострадавших нет.

Как узнал «Ъ», Следственный комитет возбудит дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».