Мэрия Казани сообщила о пожарах в трех районах города после атаки БПЛА

В Казани в результате атаки БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщила мэрия города. Информации о пострадавших нет.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, предоставить им теплые вещи и питание. На место ЧП прибыли глава Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

В мэрии добавили, что была проведена выборочная эвакуация по нескольким школам, детей проводили в подвалы. В городе объявлена воздушная тревога, передает «Интерфакс».

Минобороны сообщало, что утром над Татарстаном сбили один БПЛА. По данным Telegram-канала Shot, повреждены как минимум три дома: 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», а также пятиэтажка на улице Клары Цеткин.

Shot пишет, что было замечено как минимум четыре дрона. Очевидцы сообщают, что слышали пять взрывов в городе.

В предыдущий раз Татарстан подвергся атаке 31 мая. Тогда сбили один БПЛА, никто не пострадал.