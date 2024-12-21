Минобороны: БПЛА били по Казани с разных направлений

Минобороны России сообщило подробности об атаке беспилотников на Казань. БПЛА, атаковавшие город сегодня утром, применялись «в три волны» с разных направлений. Три беспилотника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, еще три — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Как отметили в Минобороны, атака длилась почти два часа — с 7:40 мск до 9:20. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в Казани зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников. Они атаковали промпредприятия и жилые дома. Пострадавших нет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».