В Казани локализован очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА

Пожарные локализовали очаг возгорания в казанском ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА, сообщил представитель МЧС. Он уточнил, что пожарные и спасатели продолжают тушение и проводят обход здания, передает «РИА Новости».

Сегодня утром, 21 декабря, в Казани сбито и подавлено шесть украинских БПЛА. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений. Мэрия Казани заявила о пожарах в трех районах города.

Информации о пострадавших нет. Для эвакуированных жителей открыли пункты временного размещения. Как узнал «Ъ», СКР возбудит дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Подробнее об атаке — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».