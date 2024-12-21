В Казани открыли пункты временного размещения для эвакуированных после атак БПЛА

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил в Telegram, что после атаки БПЛА на Казань в городе развернут оперативный штаб. По его словам, для эвакуированных жителей организованы места временного размещения и горячего питания. Сколько человек было эвакуировано, он не уточнил.

Сегодня, 21 декабря, в Казани с утра было сбито и подавлено шесть беспилотников. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений.

Мэрия Казани заявила о пожарах в трех районах города после атаки БПЛА. Были зафиксированы прилеты беспилотников на территории промпредприятия и жилых массивов, в числе которых многоэтажный ЖК «Лазурные небеса».

По предварительным данным, никто не пострадал. Как выяснил «Ъ», СКР возбудит уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».