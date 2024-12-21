Власти сообщили о восьми прилетах БПЛА в Казани

В Казани зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников, в том числе на территории промпредприятия и жилых массивов. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив»,— уточнили в пресс-службе (цитата по «Татар-информ»).

Сегодня, 21 декабря, Минобороны сообщило об одном сбитом БПЛА над Татарстаном. После этого появилась информация еще о нескольких прилетах, мэрия Казани рассказала о пожарах в трех районах города.

По предварительным данным, были атакованы как минимум три жилых дома, в том числе две многоэтажки. Аэропорт Казани приостановил работу, временные ограничения также введены в аэропорту Ижевска.

В Казани создан оперативный штаб. На место одной из атак БПЛА прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.