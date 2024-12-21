Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти сообщили о восьми прилетах БПЛА в Казани

В Казани зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников, в том числе на территории промпредприятия и жилых массивов. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив»,— уточнили в пресс-службе (цитата по «Татар-информ»).

Сегодня, 21 декабря, Минобороны сообщило об одном сбитом БПЛА над Татарстаном. После этого появилась информация еще о нескольких прилетах, мэрия Казани рассказала о пожарах в трех районах города.

По предварительным данным, были атакованы как минимум три жилых дома, в том числе две многоэтажки. Аэропорт Казани приостановил работу, временные ограничения также введены в аэропорту Ижевска.

В Казани создан оперативный штаб. На место одной из атак БПЛА прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...