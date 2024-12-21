Аэропорт Ижевска приостановил полеты

В Ижевском аэропорту введен план «Ковер», полеты временно приостановлены, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. Росавиация подтвердила, что воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Господин Бречалов уточнил, что ограничения введены на фоне атаки БПЛА на Казань. Аэропорт Казани также приостановил работу.

Минобороны сегодня, 21 декабря, сообщило об уничтожении одного БПЛА над Татарстаном. В мэрии Казани рассказали, что произошли пожары в трех районах города, были эвакуированы несколько школ. По данным СМИ, беспилотники врезались в два многоэтажных ЖК и пятиэтажку.