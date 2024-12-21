Над Татарстаном сбили беспилотник

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана, сообщает Минобороны. По его данным, БПЛА был уничтожен около 7:50 мск.

Telegram-канал Shot передает, что дрон врезался в 37-этажный ЖК премиум-класса «Лазурные небеса» в Казани. На кадрах с места ЧП видно, что повреждена внешняя сторона здания, внутри начался пожар. Территория дома оцеплена, информации о пострадавших или разрушениях нет.

Татарстан в прошлый раз подвергался атаке 31 мая. Тогда тоже был уничтожен один БПЛА, обошлось без пострадавших. Сегодня, 21 ноября, в течение ночи над четырьмя российскими регионами и Черным морем были сбиты 19 беспилотников.