Гонки за вертикали

МТС (MOEX: MTSS) перестраивается в холдинговую структуру и выводит бизнес-вертикали в отдельные юридические лица. В первом будут сосредоточены традиционные телекоммуникационные активы и розничный бизнес, во втором — проекты экосистемы МТС. Компания сокращает инвестиции и отказывается от развития признанных неэффективными направлений, таких как «МТС Авто», «МТС Travel», «МТС Умный дом», но при этом не исключает в будущем проведения IPO своих оставшихся активов. Основная цель реорганизации — снижение долговой нагрузки, которая по состоянию на ноябрь составляла 460 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году МТС объявила о ребрендинге компании и разработала новый логотип

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В 2023 году МТС объявила о ребрендинге компании и разработала новый логотип

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

МТС объявила о том, что меняет организационную структуру: компания разделяется на две крупные вертикали:

ПАО МТС — объединит телеком-активы (B2B, «МТС Линк», Exolve, инфраструктура), розничный бизнес;

ГК «Экосистема МТС» — станет дочерней структурой ПАО МТС, в которую войдут финтех (МТС-Банк, «Система Капитал», «Факторин»), медиахолдинг (Kion, «МТС Live», ТВ, Музыка, Строки, Лейбл), AdTech (рекламный бизнес МТС), MWS (IT-активы, «МТС Cloud», ЦОДы, «МТС Digital», Big Data, AI), «Юрент» (сервис аренды самокатов).

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Завершить реорганизацию планируется летом 2025 года. Управлять холдингом станет совет директоров, возглавляемый Вячеславом Николаевым (бывший президент компании, теперь такая должность будет упразднена.— “Ъ”).

У каждого из направлений будет собственный гендиректор:

ПАО МТС возглавит Инесса Галактионова (ранее — первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу);

(ранее — первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу); гендиректором «Экосистемы МТС» станет Ровшан Алиев — бывший первый вице-президент АФК «Система», который в 2019–2022 годах занимал позицию вице-президента по финансам и инвестициям в Segezha Group (как и МТС, входит в АФК «Система»).

42,09% ПАО МТС принадлежит АФК «Система». Выручка компании за третий квартал 2024 года увеличилась на 15,3% год к году и достигла 180,4 млрд руб., следует из отчетности. При этом чистая прибыль ПАО за период сократилась год к году на 88,8%, до 1 млрд руб., против 9 млрд руб. в июле—сентябре 2023 года.

«Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&A»,— говорится в заявлении компании. Юридические лица в холдинге будут взаимодействовать между собой на рыночных условиях и смогут привлекать внешний капитал, подчеркивается в заявлении. Речь идет в том числе и о выводе активов на биржу. На встрече с инвесторами 20 декабря Вячеслав Николаев сообщил, что компания планирует выводить на IPO активы «настолько быстро, насколько они будут к этому готовы». Среди таких компаний, в частности, была названа MWS, которая объединит все IT-активы группы (о таком сценарии “Ъ” сообщал 18 декабря).

Также МТС уменьшит свою инвестпрограмму «за счет сокращения или переноса на будущее инвестиций, которые не дают быстрой или прямой отдачи на горизонте короткого периода времени», оставив финансовый ресурс на то, что «окупается достаточно быстро», заявил на встрече с инвесторами вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин. Тем не менее МТС не собирается менять свою дивидендную политику (35 руб. на акцию), которую компания утвердила этим летом, добавил он. Выплаты за 2023 год согласно предыдущей дивидендной программе составили более 67 млрд руб.

Кроме того, МТС сокращает как минимум три направления, «чтобы перенаправить финансовый ресурс и сэкономить», сказал господин Катунин. Так, будут проданы или закрыты «МТС Travel» и «Умный дом». В компании заявляют, что не планируют массовых сокращений персонала и «ожидают, что оптимизация затронет менее 2% сотрудников группы». Всего, говорится на сайте МТС, в ней трудится около 27 тыс. человек. «Ряд IT-разработок, которые не дают результат, лимитируем»,— объяснил Алексей Катунин. Ранее сразу несколько источников “Ъ” рассказывали о планируемых сокращениях в Big Data МТС, Nuum и «голосовом помощнике».

«Реструктуризация позволит снизить издержки и привлечь новые средства (через стратегических инвесторов и IPO), тем самым поспособствует снижению долговой нагрузки»,— считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Чистый долг МТС (без учета задолженности по аренде) по состоянию на 19 ноября составлял 460 млрд руб., то есть 1,9 показателя OIBDA (LTM), говорит он. Господин Делицын добавляет, что решение не менять дивидендную политику и обусловило новую стратегию компании.

МТС движется в том же направлении, что и другие крупные технологические холдинги, такие как VK и «Ростелеком», говорит партнер инвестиционной компании KAMA FLOW Евгений Борисов. «МТС разделяет компанию на традиционный, консервативный бизнес, ориентированный на стабильную клиентскую базу, основная цель которого — поддерживать EBITDA и обеспечивать устойчивость дивидендов, и инновационный бизнес, готовый к рискам, запуску новых проектов и борьбе за освоение новых сегментов рынка»,— объясняет он.

При этом, по мнению господина Борисова, реорганизация больше связана «с перегруппировкой финансовых показателей и перераспределением долгов, а не с их уменьшением».

Инвесторы отреагировали на новости о реструктуризации МТС с энтузиазмом. К закрытию основной сессии торгов в 18:45 20 декабря котировки акций компании на Мосбирже выросли на 14,74%, до 196,5 руб. за штуку.

Алексей Жабин